Ley Electoral pone fin a cláusula de la “vida eterna” para partidos emergentes

Reducción en el tiempo de pre y campañas, ley tres de tres, inclusión de personas indígenas y con discapacidad en comités municipales electorales, entre los logros

San Luis Potosí irá a las elecciones de 2024 con una Ley Estatal Electoral de avanzada, que recorta los periodos de precampaña y campaña, que garantiza la probidad a través del mecanismo tres de tres de quienes pretenden ser candidatos, todos los comités municipales y estatales tendrán personas indígenas, personas con discapacidad, se aumenta el porcentaje a un 3.7 por ciento para tener una diputación y se eliminan las alianzas partidarias con lo que llegó el fin de la cláusula de la vida eterna que se discutió mucho a nivel nacional y que en San Luis estaba vigente.

Los diputados Edmundo Azael Torrescano Medina presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y José Luis Fernández Martínez presidente de la Comisión de Gobernación, afirmaron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece ciertas consideraciones en 12 artículos que tienen que ver con personas con discapacidad y con personas indígenas. “Eran acciones afirmativas en beneficio, por ejemplo, en la integración de los comités municipales”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El legislador Torrescano Medina explicó que “tenemos una Ley Electoral confirmada, esto da certeza al proceso electoral, es una ley que se construyó a partir de la opinión de muchos ciudadanos, no sólo se consultaron a las personas con discapacidad, personas indígenas, sino se hicieron foros regionales con aspectos relevantes e importantes que están en firme, que no fueron controvertidos y que son materia de logros legislativos para el beneficio de la ciudadanía”.

Dejó en claro que se utilizaron intérpretes durante la realización de las consultas y la SCJN asegura que no fue así, “no sé si en las constancias los ministros no lo advirtieron y nos dicen: bueno, como son en beneficio, nos quedamos con la Ley como está hasta 2024, sacan el proceso y después de que termine, que es como en septiembre de 2024, les vamos a dar 12 meses para que hagan una consulta sobre estos 12 artículos, sobre esas fracciones nada más”.

Aclaró que “no tenemos la sentencia completa para ver cuál parte del procedimiento de la consulta fue lo que no le pareció a la Corte o lo que no hicimos adecuadamente. Los ministros mención de que estuvimos en cumplimiento de la sentencia que era la nueva ley electoral. Son 472 artículos en la ley electoral y nos quitan 12 porciones nada más”.

“Nos señaló que las mamparas que era un tema que nosotros habíamos defendido mucho para que hubieran mamparas bajitas para las personas que usan sillas de ruedas, dijo, eso no, Eso también debió haber sido, en el método de la consulta, no estuvo bien fundamentado, pero siempre fue un tema planteado en la consulta. ¿Qué se hizo con el tema? Hasta no tener la sentencia vamos a poder saber cuál parte de la consulta fue lo que no le pareció a la Corte, pero sin embargo, para el proceso 2024 vamos a tener mamparas bajas, vamos a tener boletas en braille, vamos a tener comités distritales y municipales con personas indígenas y personas con discapacidad”.

Manifestó el diputado que “tenemos una ley vigente que tiene además muchas acciones afirmativas en personas con discapacidad y grupos indígenas, que eso sí es muy relevante. 2024 sí va a correr con la ley como la tenemos vigente, con todas estas acciones a su favor. Por eso inclusive la Corte no dice que tendrá que la revivicencia de la ley como pasó la vez pasada, porque ésta tiene muchas cosas en favor pero a consideración de la Corte en el procedimiento de consulta algo que no sabemos qué fue, no se llevó correctamente. Evidentemente a esta Legislatura ya no le va a tocar”.

El diputado José Luis Fernández Martínez expuso que “nosotros estábamos muy confiados en que habíamos hecho una buena consulta, y la Corte dijo que no. Pero, al final de cuentas, lo que nosotros resaltamos aquí es que hay una Ley Electoral firme, con grandes avances entre ellos la eliminación de las alianzas partidarias con lo que llegó el fin de la cláusula de la vida eterna que se discutió mucho a nivel nacional y que en San Luis era una cláusula vigente.