Con ayuda de la Iglesia buscan evitar maltrato animal

Las personas que maltratan a los animales no siempre se quedan ahí, sino que su violencia escala hacia otros seres humanos, alertó Claudia Leija, activista por los derechos de los animales y miembro del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, quien hizo un llamado a evitar el maltrato animal.

En el marco del Día Mundial del Perro a celebrarse este próximo 21 de julio, la activista indicó que se hizo una solicitud a la Iglesia Católica para que desde el púlpito, los sacerdotes “hagan el llamado a la conciencia de los creyentes y a que brindemos un trato digno y respetuoso a los animales”, inspirados en el mensaje de protección y justicia de Francisco de Asís, santo patrono de los animales.

Y es que destacó que el maltrato, abandono y abuso que viven los animales, es “una problemática por demás dolorosa que urge ser atendida en todos los niveles, no sólo porque las víctimas son seres indefensos y sin voz, sino porque es una de las aristas de la violencia social, ya que está comprobado que el maltratador y abusador de los animales no siempre se detiene ahí, sino que va escalando hasta matar y dañar a seres de su misma especie, en particular a mujeres, niños y personas de la tercera edad que son los más vulnerables en la sociedad”.

Señaló que los animales en situación de calle se encuentran en una situación de maltrato y de dolor que no cesa, de ahí la invitación a ser más conscientes; reconoció que cada vez hay más personas sensibles al problema que avisan cuando observan a un animal maltratado o en peligro, que los acogen de manera temporal, “todos son parte de una cadena que ayuda a erradicar poco a poco esta situación”.

Sin embargo destacó que esta labor no es sencilla, pues además de la responsabilidad que implica hacerse cargo de un animal, también están los gastos que conlleva, “cuando encuentras un animal atropellado sabes que son 10 mil o 20 mil pesos (en gastos médicos), dependiendo el caso”, es por ello que la mejor opción es la prevención, por ejemplo a través de la esterilización.