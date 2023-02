La Dionisio Zavala, sin maestros de inglés y matemáticas; padres de familia se manifiestan

Padres de familia de la escuela secundaria Dionisio Zavala Almendares se manifestaron debido a la falta de maestros en la institución, el principal temor de los quejosos es que los hijos no puedan concluir su proceso para entrar a la preparatoria.

Desde hace tres semestres, varios docentes se jubilaron de la institución educativa ubicada en la segunda sección de la Industrial Aviación, y desde entonces no hay maestros que impartan las materias de inglés y matemáticas.

Por esa razón decidieron bloquear las instalaciones de ese Centro Educativo en protesta porque no le hacen caso a la dirección general a pesar de que ha notificado de esta situación en constantes ocasiones.

Como bloquearon los accesos, los estudiantes se retiraron y no acudieron a sus salones "cerraron las puertas del plantel como una manifestación para exigir que se completen la plantilla, porque faltan maestros, no han enviado a maestros a pesar de que muchos se jubilaron y el recurso no ha sido repuesto".

Tanto alumnos como docentes se quedaron afuera por esta protesta, sin embargo después de que arribó una comitiva de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, se reactivaron las clases "es una petición que ha hecho el director mediante oficio, respetando las sustancias que deben existir pero no se ha hecho caso, queremos una respuesta pronta y favorable", dijo uno de los testigos de esta protesta.

También argumentó que el temor es que se de una deficiente calidad educativa a los estudiantes, ya que este plantel es uno de los más reconocidos en la capital del Estado por sus altos estándares "les faltan una o dos materias y ese es el temor que no queden seleccionados en sus escuelas de elección".

Al lugar, llegó el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, para negociar con los padres y se reactivaron las clases normales aunque ya muchos jóvenes se habían retirado junto con sus padres.

