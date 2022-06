Padres de familia clausuraron las instalaciones de la escuela José María Morelos y Pavón, presuntamente porque la directora de la institución, María del Carmen Carrión, tiene azorados a la comunidad estudiantil, docente y hasta a los padres de familia.

Varios padres de familia se armaron de valor y decidieron colocar candados en las instalaciones de ese plantel educativo, dejando sin clase a más de un centenar de estudiantes. La directora ni siquiera se presentó a dialogar con ellos.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

A decir de la señora Berenice Torres, los niños tienen miedo a su directora, además hostiga al personal docente de manera recurrente y sin justificación alguna.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los quejosos decidieron colocar candados y evitar el acceso a las instalaciones hasta que se destituya del cargo a esta directora que además dicen padece de sus facultades mentales y aún así administra una institución educativa perteneciente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los quejosos reportan que ninguna autoridad educativa se presentó para atender estás problemáticas "ya tenemos problemas con ella desde hace tiempo. No es de ahorita ya llevamos varios años con una persona prepotente que insulta a los maestros, es agresiva con los maestros, con los padres de familia y con los alumnos, entonces la hemos reportado y como se atravesó la pandemia, nadie nos hizo caso, pero ayer se suscitó una situación que fue que no permitió que ingresara un fotógrafo para tomar la gráfica del fin de cursos, y la directora se puso prepotente contra la maestra y el fotógrafo, la directora encerró al fotógrafo, insultándolo y gritándole, aunque no tenía culpa de nada. A las madres de familia, la directora, no nos dio ningún argumento de porqué sacó al fotógrafo, e hizo llorar a la maestra a quien también insultaba y hasta la corrió".

Este centro escolar se encuentra localizado en la calle de Ahualulco en la Colonia Morelos I del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y fueron los padres de familia quienes tomaron la decisión de cerrar el plantel afectando también al turno vespertino.

