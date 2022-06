Maestros de la escuela Rafael Nieto Compeán, en huelga por presunto hostigamiento del director

Maestros de la escuela primaria vespertina Rafael Nieto Compeán tomaron las instalaciones de ese Centro Educativo debido al constante presunto hostigamiento del director, Emilio Lara Navarrete.

En la puerta principal del plantel ubicado en la colonia primera de mayo de Soledad de Graciano Sánchez, se observan la bandera rojinegra a manera de huelga, 18 maestros de la institución perteneciente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, ya no toleran el supuesto acoso laboral y maltrato de este personaje.

En la puerta, colocaron algunos letreros dónde se alcanza a leer Los maestros alumnos y padres de familia de esta escuela merecemos un director más humano y humilde, Fuera de la escuela, Basta ya de su abuso de poder, Solicitamos apoyo y protección, Tenemos temor a posibles represalias, Trabajamos bajo protesta, Solicitamos la destitución de la dirección, Fuera el director que no nos deja trabajar con tranquilidad, El personal de intendencia apoyo y servicio social, merecen un trato digno, Basta ya de tus humillaciones, Ya no más injusticias, no más acoso laboral, Este centro de trabajo se encuentra en pie de lucha, No más maltrato, no permitiremos más prácticas discriminatorias hacia nuestros alumnos, Te queremos lejos de ellos.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los maestros encabezados por Athziri Ramírez Pérez, dijeron que no abandonarán la protesta a pesar de que casi 300 niños se quedaron sin clases este lunes. No desistirán hasta que destituyan a este personaje.

“El hostigamiento consiste en que nos levanta cartas administrativas por no hacer cosas que no nos competen, nos condiciona los permisos económicos que tenemos como trabajadores, y si nos pide algo, nos dice acuérdate que nos debes un favor, sembraba la discordia entre los compañeros”

Hasta el momento no han recibido atención de su sindicato la sección 26 del SNTE ni de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE.

