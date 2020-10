La compra de vacunas no es para relajarnos

Luego de que el Gobierno Federal anunció de manera reciente que adquirirá 198 millones de dosis de vacunas para combatir el Covid-19, la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, dijo esta estrategia no es motivo para tranquilizarnos, pues falta mucho tiempo para que sea una realidad.

"La respuesta tácita es no, fuerte y claro, no nos podemos tranquilizar, no podemos estar seguros de que efectivamente llegarán en las fechas de diciembre, son tiempos probables que se han ido pasando, pero ayer lo reflexionábamos con Hugo López-Gatell, tenemos que ser muy mesurados en torno a los medicamentos y vacunas que se están analizando a nivel mundial para atender esta enfermedad".

Expuso que toda clase de medicamentos se encuentran en estos momentos en una fase experimental, por lo que los mexicanos no pueden confiarse de que llegara una vacuna próximamente "aunque estamos en una última fase, en la 3, donde se verifica que los medicamentos sirven clínicamente, no significa que puedan tener la seguridad y eficacia para desarrollar la inmunidad y también hemos escuchado como las empresas farmacéuticas han tenido que suspender momentáneamente las fases en relación a que una o dos personas desarrollaron enfermedades que se tenían que identificar, en relación a la vacuna o por otras causas".

También señaló que sí México ha estado siendo parte de las investigaciones internacionales para tratar de tener la mayor capacidad de fármacos, aun así, nos mantenemos en fase de investigación.

A su consideración, la vacuna solamente se debe aplicar cuando haya una corroboración de la eficacia "no hay seguridad, es una situación de optimismo para estar en frente de la fila como país, para recibirla, pero tampoco no hay una certeza, hay que recordar la claridad del Gobierno Federal, no podemos estar tranquilos, no podemos bajar la guardia hasta que no tengamos en San Luis Potosí la vacuna y que den el anuncio oficial sobre la aplicación de la vacuna ,es cuando se podrá hablar de esta posibilidad, por lo pronto lo único que se tiene en nuestras manos son las medidas sanitarias que no debemos dejar de lado, en ningún momento”.

Si bien México está al tanto de poder inscribirse en la parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, donde se están concentrando un gran número de vacunas para la población y puedan llegar a todos los países, es importante también reconocer que no hay una certeza de que para esa fecha se tenga una distribución generalizada, de hecho marcan hasta el primer trimestre del próximo año y hasta diciembre del 2021 y eso dependerá de la distribución del fármaco “y hay que recordar que mientras no pasen las fases clínicas de aplicación y se compruebe que son eficaces y seguras, que realmente desarrollan la inmunidad que se requiere todavía estamos en vías de tener esta vacuna pero no tenemos ninguna certeza no podemos confiarnos en el momento".

