Escuela le niega la inscripción a una niña por no tener televisión en casa

A través de las redes sociales se dio a conocer el caso de una niña de segundo grado de primaria a quién se le impidió la reinscripción a una institución educativa, se le argumentó que por la pandemia de Covid-19 no podía ser inscrita.

Ante esta situación interpusieron un juicio de amparo y su correspondiente suspensión en el Juzgado Octavo de Distrito, donde la juez Laura Coria Martínez, concedió la suspensión provisional a la menor y ordenó a las autoridades educativas que le permitieran la reinscripción a la estudiante.

Cabe destacar que esta niña de la que se desconoce en qué municipio radica o cómo se llama, tampoco cuenta con televisión y por ese motivo se le dificulta tomar las clases dentro de la nueva normalidad; tras conocer los hechos, la juez también ordenó que le proporcionarán un aparato televisor previo a un estudio socio económico.

En el documento oficial se lee que la niña tiene las iniciales “Y M R Z” donde se indica que tanto la menor, la madre y abogadas, le hicieron llegar este caso donde se argumenta que en la escuela en la que estudia las autoridades educativas no le han permitido la reinscripción.

“Nos pláticas que a tu mamá le dijeron en tu escuela que no podías entrar a segundo de primaria porque hay una enfermedad que se llama Covid-19 y por eso no había posibilidad de que entraras, tu mamá intentó en otros momentos diferentes que te aceptarán, pero eso no pasó, también nos dijiste que te será difícil tomar tus clases de segundo de primaria porque en estos momentos para poder tenerla se necesita una televisión y tal vez otras herramientas que tú no tienes, quiero repetirte que tienes el Deber de cuidarte y si algo debe detenerse son los contagios de la enfermedad, pero no tu derecho a la educación; por eso tenemos que ordenar a las autoridades que te re inscriban a segundo de primaria y que te faciliten una televisión para que puedas ver tus clases y seguir aprendiendo".

La Juez Octavo de Distrito en #SLP nos otorgó la suspensión para proteger el derecho a la educación de la niña Michel y ordena a las autoridades la reinscripción a su escuela (que le había sido negada), que la ayuden con las clases que ya perdió y le faciliten una televisión. pic.twitter.com/6i7mQXxQt7 — José Mario (@JoseMarioMX) September 25, 2020

Asimismo en el Poder Judicial de la Federación se le indicó a la estudiante que también se obligará a las autoridades escolares a que la auxilian y le expliquen las clases que ya se tuvieron para que pueda seguir estudiando y continuar con su año escolar, lo anterior de acuerdo a la Ley de Amparo Constitucional General y Tratados Internacionales.