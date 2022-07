¿Interesado en abrir un negocio? Dirección de Comercio del ayuntamiento ofrece asesoría

La dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino exhortó a interesados en abrir un negocio a acudir a las instancias adecuadas para los trámites, y no hacer contacto con intermediarios, en especial si se trata de permisos para venta de bebidas alcohólicas, cuya venta fraudulenta se ha detectado inclusive en Internet y redes sociales.

De acuerdo con la dependencia municipal, para abrir un negocio el interesado deberá llenar la solicitud de apertura y presentar la documentación que se requiere; recibirá la orientación necesaria sobre el tiempo y costo de todo el proceso.

El equipo de la dirección de Comercio revisará que el expediente cuente con todos los requisitos solicitados, de ser así es ingresado al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), y en base al giro de negocio que se pretende instalar serán los dictámenes técnicos; por lo regular son dictámenes que emiten las direcciones municipales de Ecología, Protección Civil, Seguridad Pública, Inspección de Comercio y de ser el caso, instancias externas como Bomberos y Gobernación.

Una vez que el expediente es ingresado al SARE, la dirección de Desarrollo General de Gestión Territorial y Catastro validará que el giro de negocio que se pretende abrir sea compatible con la zona de la ciudad donde se pretende instalar; si no existe compatibilidad no será posible avanzar en el proceso de apertura.

Una recomendación básica es que el trámite se haga de manera directa por parte del interesado; no es necesario apoyarse en intermediario y mucho menos caer en la trampa de comprar Licencias de Funcionamiento para venta y/o consumo de bebidas alcohólicas que en ocasiones se ofertan a través de medios digitales, ya que por ley no pueden ser motivos de donación, cesión o venta, por lo que no podrán ser vendidas, cedidas, arrendadas, permutadas o gravadas; la única autoridad que puede expedir los permisos de manera legal es el Ayuntamiento de la ciudad.

