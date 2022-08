Insuficientes programas sociales en municipios de la entidad potosina

Los delegados del DIF y Sedesore que trabajan en la entrega de programas sociales son insuficientes en municipios con alta densidad poblacional, por lo que podrían aumentar en número.

En las pasadas administraciones nunca existieron los apoyos que hoy se están bajando a la población a través de la Sedesore, para todos esos programas tuvo que implementarse una estructura y poderlos llevar a quienes más los necesitan.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, explicó que los delegados son necesarios para atender un territorio determinado “para poder generar y entregar apoyos que antes no existían, antes no había entrega de becas alimentarias, tampoco existían apoyos para zapatos y útiles escolares -por ejemplo-, por lo que no existía un sistema de operación para poder llevar a cabo el programa”.

Esa es la auténtica razón por la que se nombran delegados para poder atender los programas, “y vamos a tener que ampliarlos, estamos viendo que entre más apoyos se otorgan, se vuelve insuficiente la cantidad de delegados que tenemos”.

Refirió que existen 15 delegados por parte del DIF y 15 delegados por parte de Sedesore “tenemos que llegar el próximo año a tener un delegado por municipio, para poder entregar incluso en municipios tan grandes como Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, así como la misma capital o Soledad, que van a tener cuatro o cinco delegados, divididos obviamente entre colonias o manzanas”, adelantó.

En la semana que concluyó, con la visita de los representantes del Coneval se puso de manifiesto la necesidad de medir no solamente el crecimiento económico sino también el bienestar social de la gente, el desarrollo social es la plataforma mínima que construye el gobierno para que las personas cuenten con las oportunidades necesarias para satisfacer sus necesidades.

Asimismo sirve para fortalecer sus potencialidades y contar con los recursos necesarios para alcanzar las condiciones básicas y que las personas pueden satisfacer sus necesidades y crecer sus libertades.

De igual forma, el organismo reconoció a San Luis Potosí, “aquí el gobierno del estado, en el uso de sus facultades otorgadas por la legislación, emprende políticas, proyectos y acciones, encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas”.