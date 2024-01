Inseguridad en SLP podría inhibir participación en elecciones: Gama

El partido Movimiento Ciudadano (MC) en San Luis Potosí concluyó su etapa de registro de pre candidatos a presidentes municipales, diputaciones locales y federales, sin que la inseguridad que prevalece en el estado haya influido para que no se registraran aspirantes a los diferentes cargos.

El senador de la República Marco Antonio Gama Basarte, dirigente local, dijo que ninguno de los registros se vio enmarcado de manera directa con algún tema de inseguridad, todos fueron con plena libertad de las y los actores “y de los que no tenemos registros, no tenemos alguna referencia directa en cuanto a que no se hayan registrado por este motivo”.

Sin embargo, dijo, “es claro que evidentemente en todo el estado permea un tema de inseguridad, un tema de temor a la participación política por causas de seguridad y que evidentemente, en lo personal, considero que en algún momento puede llegar a incidir en la participación de aspirantes”.

“Ahí es donde además tenemos que estar pendientes, pidiéndole a las autoridades competentes tanto estatales como federales, involucrarse en el proceso electoral en el sentido de brindar certidumbre y seguridad a los aspirantes de todos los partidos, pero sobre todo, lo más importante es brindar apoyo y respaldo a la ciudadanía”.

Gama Basarte consideró que es prioritario que la ciudadanía se sienta en libertad de votar, que pueda votar por quien quiera “porque luego es también algo que inhibe la participación electoral, que genera abstencionismo como ha sucedido ya en varias elecciones”.

Sobre la mesa de seguridad que instaló el INE con autoridades locales, señaló que “como intención la podemos tomar de manera positiva, habrá que ver cómo se desenvuelve el proceso electoral y lo importante, es que esa mesa tenga mucha apertura, tenga mucha comunicación con los partidos políticos, con los actores políticos y sobre todo, insisto, que motive a la ciudadanía a participar”.

Recordó que “tenemos 51 aspirantes a las presidencias municipales y nos quedan pendientes ocho municipios y nos quedan pendientes, en algunos tenemos más de dos, en algunos tres, en las diputaciones locales tenemos en todos los distritos aspirantes registrados, lo mismo en las diputaciones federales; ahora viene revisar el tema de género, el tema de las acciones afirmativas que cada uno de los partidos tenemos que cumplir”.