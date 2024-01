De 65 y años y más, el mayor sector en el padrón electoral de SLP

Del 1 de Septiembre de 2023 al 22 de Enero de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí realizó 184,922 trámites y entregó 157,357 credenciales de elector para un total de 342,279 ciudadanos atendidos, informó el vocal ejecutivo Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.

Se logró la inscripción en el padrón de 34,301 ciudadanos y se realizaron 7,324 reemplazos por pérdida de vigencia, lo que generó un padrón de 2 millones 181 mil 893 ciudadanos al 31 de diciembre del 2023.

Ese padrón se divide en 305,477 personas de 65 años y más que representan el 14 por ciento; 257,460 personas de 20 a 24 años que son el 11.79 por ciento y 247,366 personas de 25 a 29 años de edad que suman el 11.33 por ciento.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El lunes pasado que fue el último día para la actualización de las credenciales y que incluso se tuvo la presencia aquí de la presidenta del Consejo General del INE Guadalupe Taddei, los 21 módulos atendieron a 5 mil 617 personas, cuando en promedio en una semana completa atienden 7 mil 500 trámites.

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas añadió que se entregaron mil 032 credenciales y brindaron 6 mi 649 atenciones. A quienes estaban en la fila a la medianoche, horario límite para realizar el trámite, les entregaron fichas para atención posterior y quienes no alcanzaron a realizar su trámite fueron 1,285 ciudadanos.

Apuntó que “los trámites fueron por pérdida de vigencia o por empadronamientos nuevos, no estamos hablando de reposiciones, la gente que extravió la credencial no tenía por qué estar, porque no va a darse de alta en el padrón, para la reposición tenemos hasta el 8 de febrero".