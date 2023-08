Inicia retiro de adoquín en el Barrio de San Miguelito; vecinos se manifiestan

Temen que uso de maquinaria derrumbe fincas antiguas

Levantamiento de adoquín impide el libre tránsito de personas adultas mayores y con discapacidad

Impedirán que maquinaria avance sobre calle 5 de Mayo

Habitantes del barrio de San Miguelito se manifestaron este lunes en contra del inicio de obras de gobierno del estado, las cuales contemplan la rehabilitación de algunas de las calles de este sitio tan emblemático.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Señalaron que pese a que en días anteriores, la Subsecretaría de Gobernación, a cargo de Jorge Vega Arroyo , acordó una reunión para la revisión técnica del proyecto, esto no logró concretarse por parte de esta dependencia, a la que exhortan informe el por qué este 21 de agosto comenzaron el retiro del adoquín en la calle 5 de Mayo.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Estamos preocupados porque no se nos informó sobre el inicio de estas obras, simplemente este lunes llegaron y levantaron el adoquín de la calle, sin avisarnos y sin consultarnos. Estamos en nuestros derechos de ser avisados con antelación de que se realizarán este tipo de trabajos, que ponen en peligro a los vecinos de esta calle que en su mayoría son adultos mayores y personas con discapacidad motriz", apuntó Marcela Guerrero, residente.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Además expuso que existe temor por parte de los vecinos, ya que en el área donde comenzaron el retiro del adoquín hay presencia de maquinaria pesada, que ante cualquier mal movimiento podría resultar en el derrumbe de alguna finca antigua del lugar.

"Existen tres casas particularmente las que pueden derrumbarse, ante cualquier movimiento de la maquinaria pesada, pues estamos hablando de estructuras que ya están dañadas por el tiempo y que están en peligro de caer", señaló.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Por su parte Francisco Besterly, vecino del barrio de San Sebastián, señaló que existe preocupación por cómo se han dado los sucesos del inicio de estas obras, acciones que consideró aventuradas ante la falta de información a los habitantes y claridad en el proyecto de vialidad.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Por parte del Gobierno del Estado no hay ninguna respuesta, nos citaron el pasado sábado y no llegaron. Nosotros estamos preocupados por saber qué cambios y trabajos implica esta obra. Queremos que se hagan las obras, Por qué es importante mirar al barrio, pero creemos que para dar inicio a obras como estás, es importante escuchar todas las voces, que se dialogue, se socialice el proyecto, que haya participación ciudadana, qué se sepa cuáles van a ser los beneficios", indicó.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Así mismo indicaron que de no llegar a algún acuerdo, o diálogo por parte de las autoridades en las que transparenten la información de cómo será realizada esta rehabilitación, no dejarán pasar la maquinaria por las calles.

"Se dio a conocer esta obra el martes y hasta el momento no se nos ha informado qué acciones componen esta rehabilitación, si hay estudios antropológicos, si hay estudios sobre impacto socioculturales o ecológico, nada. Si no nos informan lo que está pasando, no dejaremos avanzar a la maquinaria, y si es necesario, nos quedaremos aquí para que eso no pase", indico Rafael Alcaraz, residente.