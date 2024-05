Al menos 50 colonias en San Luis Potosí, sujetas al tandeo de agua potable

Medio centenar de colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí permanecen incorporadas al programa de distribución de agua por tandeo, derivado de la crisis hídrica que se enfrenta; se incluyen algunas del sector poniente de la capital.

Sin embargo, con la operación de nuevos pozos y otras acciones como la restauración de colapsos en la red hidráulica, en algunos sectores ha disminuido la frecuencia del tandeo, o han sido retirados del programa.

El área de operación y mantenimiento del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, destacó que la incorporación de colonias al programa de tandeo depende del volumen del vital líquido que reciben a través de la red, y en ocasiones es necesario realizar interconexiones para rebombeo.

El tandeo, se explicó, se realiza de 12 o 24 horas con agua, y de 12 o 24 horas sin agua; en otros sectores se proporciona agua solamente de 9 de la mañana a 7 de la tarde; en otros solamente disminuye el caudal, debido a acciones de rebombeo para llevar el preciado líquido a sectores donde falta.

Mientras, en aquellas colonias donde el agua no llega por red continúa el programa de abasto a través de camiones cisterna, siendo principalmente aquellas afectadas por la salida de servicio de la presa El Realito, y de otros embalses como la presa San José y El Potosino, que por la sequía no cuentan con almacenamiento y, por tanto, no proporcionan agua para distribuirla por red.

Cabe destacar que el agua a través de pipas también se raciona, debido a que hay usuarios que cuentan con aljibes de más de 3 mil litros -inclusive hay casos en los que se han detectado cisternas hasta de 8 mil litros de capacidad-, en los que se entregan solamente de mil a dos mil litros, no más.

A la fecha, se dio a conocer, continúa la distribución de agua a través de pipas en horario matutino, vespertino y nocturno en algunos casos, además de que se implementa una distribución especial para usuarios que habitan en callejones, calles cerradas por obras u obstaculizadas por otras situaciones, donde no puede llegar el camión cisterna; la distribución se realiza a través de bidones, como se hace actualmente en un sector del barrio de San Miguelito.

A la par, se continúa con la campaña para ahorro, racionamiento y reutilización de agua.