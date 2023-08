Tianguistas piden despido de inspectores y cancelar permisos irregulares en Pozos

La dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino ofreció investigar el supuesto trato preferencial a organizaciones de mercaderes en la delegación de Villa de Pozos y la invasión de espacios no autorizados en diferentes tianguis.

Lo anterior, después de que integrantes de la Asociación de Comerciantes Libres de Pozos A.C., acusaron hace unos días al abogado José Manuel Jonguitud de echar mano de inspectores para hostigarlos, y señalaron la preferencia a la lideresa Teresa Martínez, de la Ruta 9 de “tianguis sobre ruedas” de mantener conflictos entre organizaciones, lo que ha durado varios años.

En especial, señalaron a los supuestos inspectores Marcos Hernández y Mario Rodríguez Alvarado del hostigamiento que están sufriendo, y de intentar entrometerse en la organización interna de varias organizaciones.

De acuerdo con los denunciantes, la semana pasada ya se reunieron con directivos de Comercio con los que hubo acuerdos favorables “y la promesa de que habrá soluciones”; dijeron esperar que esa intervención ocurra a la brevedad, señalaron Lidia Verdugo y Armando Martínez, integrantes de la agrupación.

Indicaron que pidieron que no se permita el crecimiento irregular de los tianguis que operan en esa demarcación y que se pongan límites para no afectar ni a comerciantes, ni a compradores ni a los vecinos de las zonas donde se instalan.

“Estos problemas no los conocían, pero no se ha avanzado y estamos con esa promesa para que se cumpla a la brevedad”, y dijeron esperar que no sea mentira. “Les damos voto de confianza y que nos cumplan con los que nos prometieron”.

De acuerdo con la delegación de Comercio de Villa de Pozos, que se creó en diciembre pasado, en esa demarcación trabajan hasta 35 rutas de tianguis que engloban a por lo menos mil 100 comerciantes, y fue el año pasado cuando comenzó su aparente ordenamiento.

Los denunciantes solicitaron aparte el despido de los citados inspectores, así como la cancelación de supuestos permisos nuevos que se han entregado en manos de ciertos líderes, para su venta.