Incendios forestales en SLP, agravados por la sequía

Hoy entra en operaciones un helicóptero en Sierra de San Miguelito

Hasta el momento se desconoce si los incendios ocurridos en los municipios de Ciudad del Maíz y San Luis Potosí capital fueron provocados. Las actuales condiciones de sequía han hecho más difíciles las ya de por sí complicadas labores de sofocación de estos siniestros.

Para el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, la situación en esta temporada se ha vuelto "muy complicada".

El funcionario estatal dio a conocer que las tareas de combate en en la localidad de Laguna de Patos, Ciudad del Maíz, dieron como resultado poder controlar el fuego, "por lo que se prevé quede sofocado en las próximas horas".

Reconoció que hasta el momento no ha sido posible determinar si los incendios más fuertes en el estado han sido provocados, "espero que no, porque de por sí hay mucho material reseco por la sequía y si a eso sumamos que no hay agua, esto se vuelve una situación muy complicada".

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Destacó que en la región Huasteca está a punto de concluir un estudio encaminado a paliar los estragos del estiaje, a través de la perforación de 15 pozos en el municipio de El Naranjo, "con lo que ahí habría disponibilidad de agua para el consumo humano en lo inmediato".

El encargado de la política interna en el estado confirmó que, desde hoy martes, entra en operaciones un helicóptero Bell para apoyar en las tareas en la Sierra de San Miguelito, donde hasta ahora trabajan poco más de 70 brigadistas, "afortunadamente, pese al intenso fuego, este no ha alcanzado la magnitud del que hubo hace un par de años, cuando se siniestró una amplia franja en la parte lejana de la serranía, afectación extendida desde Villa de Reyes hasta Villa de Arriaga, pasando por la capital potosina", refirió para finalizar.

El reporte mensual de la Conagua en torno a la sequía, identifica a 33 municipios de nuestra entidad con niveles excepcionales, la devastación que generan las altas temperaturas, el cambio climático, y el estiaje prolongado, impactan al territorio potosino; en la Huasteca esto ha propiciado que ríos y cuerpos de agua hayan quedado secos, revela el análisis.