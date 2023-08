Importante que Interapas recupere cartera vencida: Dolores Eliza García

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos debe sanear cuentas del Interapas y recuperar la cartera vencida para la mejora de infraestructura hidráulica, así lo mencionó la diputada Dolores Eliza García Román, presidenta de la Comisión del Agua.

Apuntó que hay un historial de deuda de anteriores administraciones y que incluso hoy día siguen pendientes, como lo es el pago no realizado al organismo operador del agua por La Loma Centro Deportivo, quien debe una cuenta de servicio por más de 23 millones de pesos.

"Galindo debería ser un poco más fuerte con el organismo, y actualmente tenemos un gran adeudo que llegó a un amparo de una deuda de 23 millones, o sea, no sé qué está pasando que no ponen orden en los asuntos como también lo que es Villa Magna que no les cobran" dijo.

Sobre esto también remarcó que son recursos que hacen falta y que se pueden implementar a beneficio de los municipios que integran a este organismo operador como lo son Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

"Con eso se puede recaudar y sanar sus finanzas y poder tener una mejor y mayor infraestructura, y mantenimiento, la verdad es que estamos muy mal y sobre todo Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, la ciudadanía se sigue quejando y sigue molesta porque no le llega este vital líquido y el recibo les llega puntual de un servicio que no tienen".

Por último la diputada señaló que estos contextos y condiciones preocupan, por lo que seguirán analizando el funcionamiento de este organismo, pero sobre todo se cobre a los grandes deudores en beneficio de los que no tienen este servicio.