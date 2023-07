Piperos buscan ser parte de la solución al desabasto de agua, no a dar un problema más

El organismo operador Interapas sigue sin pagar la deuda que tiene con piperos particulares, sin embargo éstos han evitado cobrarle en estos momentos de crisis, señaló Francisco Ávalos González, coordinador de piperos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Cuando las fallas en la presa El Realizo comenzaron a ser continuas en 2021, el Ayuntamiento capitalino solicitó apoyo de piperos particulares, sin embargo no pagó por el servicio; se trata de un adeudo de alrededor de 600 mil pesos hacia 15 piperos.

El año pasado quisieron hacer efectivo el cobro pero aunque el Ayuntamiento instruyó al Interapas a pagar, el entonces director del organismo operador no reconoció el adeudo. Al respecto, Ávalos González indicó que el actual director del Interapas tampoco ha pagado la deuda, aunque reconoció que de su parte "no hemos cobrado porque vemos el apremio que hay ahorita en Interapas, no hemos cobrado, al contrario muchos compañeros se han acercado a trabajar".

Aseguró que los piperos buscan ser parte de la solución al problema de desabasto de agua, no a dar un problema más, por lo que inclusive dijo esperar que sea la próxima administración municipal la que finalmente liquide el adeudo.

También refirió que después de que el año pasado se tuvo el lamentable deceso de un operador en Valle Dorado a causa de la falta de agua, en la actual crisis se han encontrado con mayor empatía de la ciudadanía, "mucha gente tomó conciencia, entienden que no es culpa del pipero no traer agua, que tiene que recargar y volver otra vez, mucha gente lo entiende".

Finalmente, Ávalos González recomendó al director de Interapas rodearse de un equipo de potosinos para buscar soluciones a la crisis de agua y anticiparse a los problemas que vendrán los siguientes años, "porque sigue siendo un equipo foráneo".