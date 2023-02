Importante divulgar la ciencia, ya que tiene un gran impacto social: investigadora

La doctora Elisa Leyva Ramos quien forma parte de las seis mujeres investigadoras de la UASLP que se encuentran inscritas en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III del CONACYT, se congratuló porque en la actualidad hay más mujeres en las aulas, sobre todo en la ciencia, y consideró que las y los jóvenes tienen que confiar un poco más en sí mismos y tratar de aplicarse para poder ser especialistas de cualquier tema que deseen.

Explicó que muchas veces se tiene la idea de que las y los investigadores hacen trabajo que tal vez no tenga algún tipo de impacto social, pero la realidad es otra. Dijo que ella se encuentra inmersa en un grupo de trabajo de proyectos de investigación de deben tener un gran beneficio para la sociedad.

“Dentro de las líneas de investigación que estamos trabajando, destaca una en particular que es el desarrollo de protocolos para sintetizar medicinas. Es decir, buscamos estrategias para preparar medicinas a bajo costo y con fuentes alternativas de energía, no solamente utilizar los métodos tradicionales para preparar compuestos, sino utilizar métodos más baratos como la luz, luz solar, microondas o ultrasonido en lugar del calentamiento convencional”.

Destacó que han desarrollado muchos protocolos para sintetizar anticancerígenos, antifúngicos, antimicrobianos, entre otros. Y señaló que es muy importante continuar trabajando estas líneas de investigación, porque los microorganismos desarrollan defensas y están en constante cambio, por lo que el trabajo de investigación no cesa.

Sobre este particular, señaló que en la actualidad es relevante el trabajo virtual, “de manera que eso nos permite tener una infraestructura invaluable como investigadores; si no creas redes de trabajo no puedes tener esa infraestructura ni tampoco competir a nivel internacional”.

La doctora Elisa Leyva Ramos es Catedrática de la Facultad de Ciencias Químicas e investigadora Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), destacó finalmente que es muy importante divulgar la ciencia para que la población conozca el impacto social que tiene.