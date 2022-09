Fracasa política pública federal en seguridad: PAN

La política pública del gobierno de la República en materia de seguridad es un fracaso y lo peor es que las consecuencias son la pérdida de vidas humanas, la desconfianza para invertir y la zozobra permanente en la que viven los ciudadanos, dijo el diputado panista Rubén Guajardo Barrera.

“No podemos tapar el sol con un dedo, los hechos que han ocurrido en meses anteriores en Baja California, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, han afectado a los estados vecinos, incluido San Luis Potosí”, señaló.

Cortesía | Congreso del Estado

Guajardo Barrera comentó que el Presidente de la República había prometido que no iba a militarizar la seguridad pública, sin embargo, hoy está buscando militarizarla, pues la estrategia de “abrazos no balazos” no está funcionando y los programas sociales que en su momento podrían ser una opción, no están siendo aplicados de la manera correcta.

El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, recalcó que, no están disminuyendo los hechos delictivos a nivel nacional, situación que impacta en San Luis Potosí, por lo que a nivel local, el Poder Legislativo analizará los resultados de Gobierno del Estado, y revisar en qué áreas de oportunidad se puede mejorar.

Guajardo Barrera expuso que el titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Gobierno del Estado será citado a comparecer ante el Congreso del Estado, y revisar si la política pública se está llevando de manera correcta o existen áreas de oportunidad para fortalecer la seguridad pública.