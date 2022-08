La inseguridad no es una percepción sino una realidad: Rubén Guajardo

La inseguridad que se vive en México no es una percepción sino una realidad que el gobierno federal se niega a reconocer, no obstante que ya rebasó y por mucho los índices de criminalidad que reportó el sexenio de Felipe Calderón, dijo el diputado Rubén Guajardo Barrera.

“Es lamentable lo que dijo el diputado federal Juan Ramiro Robledo en el sentido de que ‘la incidencia delictiva va a la baja en el país, sin embargo, la percepción de inseguridad es diferente porque si se comete un hecho delincuencial y éste se repite 100 veces en un canal de televisión, pues la gente adquiere una percepción de inseguridad mayor de la que pueda haber’; no estoy de acuerdo”.

Expuso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya superó los dos sexenios anteriores en términos de índice delictivo, “puede decir que es un tema de percepción, pero las encuestas del INEGI tienen que ver con muchas variables, no solo el índice delictivo y en ese, ya brincó las cifras del gobierno de Calderón que es al que más se refiere y con el que se compara; decir que la curva va a la baja no es cierto”.

El presidente ha establecido en los programas sociales su estrategia para bajar el índice de criminalidad como parte de su política de “abrazos no balazos” pero es evidente que no ha funcionado, aunque todavía se puede hacer un diagnóstico y modificar lo que sea necesario para que la situación mejore.

Señaló Guajardo Barrera que “faltan dos años para que termine el sexenio y hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero no se ve disposición del presidente para que así sea, hay que analizar cada caso, cada entidad tiene su problemática particular y así se deben tomar decisiones, pero no se ve por donde”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado expuso que la militarización del país no se justifica, porque “al final lo que se busca es que tengamos una policía civil que ayude y pueda llevar a cabo una política pública de formación y operación, además de que la militarización de la Guardia Nacional se propuso en La Mañanera, pero no hay una iniciativa como tal”.