Familias Victimas conmemoraron Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio

Madres víctimas colaterales de Feminicidio, pertenecientes a la organización Por Ellas, Por Nosotras y Por todas, conmemoraron este domingo el segundo año del Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí.

Este día se decretó en el año 2021 luego de que el Congreso del Estado atendió una petición de Amnistía Internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, madres de víctimas de feminicidios, con quienes ser realizó una reunión para avanzar en la propuesta de que sea declarado un día en memoria de las víctimas y visibilizar el tema.

Desde ese año, el 14 de Mayo, se ha convertido en una remembranza de la deuda histórica que hay en temas de reparación de daño para las familias de las víctimas, también es un llamamiento fuerte a todas las autoridades para que vean esta situación, hagan su trabajo y eviten la violencia contra las mujeres.

Esperanza Luccioto López, madre de Karla Pontigo Luccioto víctima de feminicidio en el 2012 y quién gracias a su lucha También se pudo solicitar la instalación de un memorial como una medida de satisfacciónindividual por la muerte de su hija, señaló que este día es un logro para las familias víctimas , a su derecho a la justicia y verdad.

"Estamos ahora sí que recordando la lucha que hemos dado todo este tiempo. Hace dos años que el Congreso del Estado aprobó este decreto para conmemorar cada 14 de mayo a las víctimas de feminicidio. Es un acto símbolo lo que hoy realizamos, porque seguimos en esta lucha", dijo.

En el marco de esta conmemoración también las víctimas indirectas y colaterales de feminicidio señalaron que aún hay una deuda pendiente con ellas pues sigue latente la violencia en contra de las mujeres el cual se a convertido en un problema estructuralque necesita ser atendido y entendido para combatirlo y que esté no siga afectando la justicia social de las familias.

Aunado a esto, hicieron un pase de lista en dónde nombraron a más de 48 víctimas de feminicidio en el estado, como un testimonio de que la violencia de género existe y se se ha constituido de tal forma que se hace presente con la manifestación más cruel de violencia como lo es un feminicidio.

"Que no nombremos a todas, no quiere decir que no sean feminicidio y que no esté pasando, hay una deuda con las víctimas, existen y seguiremos luchando por ellas", mencionaron.

Dentro de esta conmemoración se realizó un altar en memoria a todas aquellas mujeres víctimas, Asus familias, un arbol de la vida, en dónde colgaron fotografías con los rostros de quienes hoy ya no están y un espacio para peticiones , en dónde las madres exhortaron a los tres poderes de gobierno a trabajar para combatir este tipo de violencias.

"Deben de de ratificar el compromiso de luchar contra todas las violencias en razón de género y toda otra forma de discriminación que sufren las mujeres, como nuestras hijas que hoy ya no están", finalizaron.