Enfrentan restaurantes alza generalizada en insumos

El sector restaurantero enfrenta un panorama complicado debido a distintos factores que han encarecido sus insumos básicos, señaló Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Kasis Chevaile indicó que tradicionalmente, el invierno ocasiona que suban los precios de algunos productos, como el pollo y el huevo, sin embargo este año se suman otros factores como la sequía atribuida en parte al cambio climático.

Y es que al no haber lluvias no solamente se afectó la producción agrícola, sino también la ganadera, pues los animales no tienen qué comer y por ende no llegan con el peso y calidad requerida, “ahora que se complica con falta de agua se agrava de manera exponencial”. A ello se suma la amenaza de los grupos delictivos que extorsionan a los productores agrícolas de diferentes productos en algunos estados del país.

Así mismo, señaló que México no produce con la calidad y cantidad necesaria diversos productos alimenticios, lo que obliga a importarlos, sin embargo también el mercado internacional atraviesa un mal momento debido a los conflictos armados en otros países.

De esta manera, señaló que el hecho de “que no haya disponibilidad de producto lo encarece, que no tenga calidad lo encarece, que haya robos de tus productos en las carreteras lo encarece”.

En ese sentido indicó que los precios de frutas y vegetales subieron un 25%; la leche ha tenido un alza de 80% en los últimos tres años, y sus derivados como queso, crema y yogurt han subido aún más; otro caso es el de los vinos de mesa, que en dos o tres años subieron hasta un 150% en su costo.

Señaló que en este último caso, incluso se tienen vinos extranjeros que se encuentran a igual o mejor precio que los mexicanos, pues en otros países los viñedos han contado con apoyo gubernamental, mientras en México son castigados por la carga tributaria.

Kasis Chevaile señaló que los precios de los platillos se han podido controlar auxiliándose de proveeduría local, “tenemos una ventaja con una Central de Abastos que garantiza la adquisición de productos a precios controlados, y eso ha podido mantener las listas de los precios”.