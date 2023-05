Enfermeras responden a acusaciones y rechazan que marcha tenga tintes políticos

Adriana Urbina Aguilar, rechazó que la marcha de enfermeras que se registró durante la semana pasada, tenga tintes políticos o que esté ligada al expresidente municipal de la capital, Xavier Nava Palacios, con esto se defiende de las acusaciones que le hizo Gabino Morales Mendoza, delegado de la secretaría del Bienestar.

Cabe recordar que unas 250 profesionales de la salud, protestaron desde el parque de Morales hasta la Plaza de Armas de la capital potosina para denunciar que el nuevo sistema IMSS Bienestar ofrece malas condiciones para ellos, principalmente las que tienen que ver con percepciones salariales.

Argumentó que tiene más de tres décadas dedicándose a este oficio, y ha sido presidenta del Colegio de Enfermería por lo que son infundadas sus aseveraciones que incluso tienen tintes de violencia de género.

Ella fue parte de la movilización que se llevó a cabo en San Luis Potosí, y refiere que no es la primera vez que se manifiestan, además de que ha participado en una serie de estrategias y programas para el reconocimiento de su profesión y programas sanitarios.

"Las afirmaciones no son más que una clara y presuntuosa situación de lo que se vive en el sector salud en general y particularmente las precarias e inestables condiciones en las que laboran los profesionales de la salud, no solo con la ausencia de información oficial sino además los desafíos del sector. No minimice las capacidades de organización, de proyecto, de reactivación ética y política de los profesionales de la salud".

Consideró inadmisible, la violencia política de género y las prácticas misóginas y su clara violación a los Derechos Humanos "no minimice mis capacidades lo único que demuestra son acciones misóginas".