Enfermeras se manifiestan por reconocimiento y homologación salarial

Un contingente de 250 enfermeras que pertenecen a la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, personal de instituciones privadas sanitarias, se manifestaron por reconocimiento y homologación salarial.

Encabezadas por la presidenta del Colegio de Enfermeras de San Luis Potosí, Juana Castro Ramírez, mencionó que buscan visibilizar la transición de la política en salud y la afectación que se está dando para el personal de enfermería en los diferentes escenarios sanitarios.

Todo indica que hay afectaciones en los pasantes, enfermeros en activo y hasta jubilados. La protesta fue parte de un movimiento nacional que pretende dar a conocer las deudas históricas que se tienen para el sector de la enfermería.

"Hay una desinformación, no bajan, no se expresa la información oficial, eso de alguna manera causa incertidumbre y a nivel de los procesos de cambio al instalarse aquí el programa de IMSS Bienestar, genera varios cambios con relación a las formas de contratación de enfermería sus formas de adscribirse contractualmente en los diferentes escenarios institucionales, un problema fundamental es que no hay información oficial, no nos dan a conocer los cambios y por supuesto eso genera inestabilidad".

Desfilaron desde la glorieta González Bocanegra hasta llegar a palacio de gobierno para entregar un pliego petitorio en donde le piden a la administración estatal que den una respuesta a esta situación "lo que hoy visibilizamos no es de ahora, tiene tiempo, para empezar el no reconocimiento de la Licenciatura, no existe en los profesiogramas, tampoco están en los tabuladores y no se les homologa, cuando hay personal que debe ganar 19 mil pesos".

A partir de esta protesta prometieron comenzar una serie de actividades para presionar a las autoridades y les den el reconocimiento que están buscando, sobre todo recordando que este sector laboral es el pilar del sistema sanitario.