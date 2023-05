Día de la Enfermera | Cuidar la salud de los demás es satisfactorio: Vianney Martínez

Desde pequeños tenemos un gusto por algunas actividades, yo observaba que mi mamá cuidaba a mis abuelos y tíos cuando estaban enfermos y yo creo que de ahí, empiezas a sentir esa satisfacción por el agradecimiento que tienen de haber logrado mejorar la salud de alguien, el gusto por la enfermería lo recibo desde mi casa, dijo Vianney Martínez Hernández, enfermera con 17 años de trayectoria.

Actualmente es enfermera del Centro de Salud de la colonia San Antonio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, estudio en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, y afirma que a sus cuarenta años de edad, sigue disfrutando de su profesión “lo que más me gusta es el poder construir algo en otro ser humano, la salud, el saber que tu ayudas a darle vida a otra persona”.

Lo más complicado que ha detectado al ejercer su profesión es enfrentarse a la muerte, saber que por más conocimientos, habilidades, recursos e infraestructura que haya no se puede dar más que un acompañamiento de calidad hacia la última etapa de la vida “es muy difícil perder a un paciente”.

Los retos más apremiantes a los que tiene que dar la mejor cara en este oficio que eligió es el de conseguir un mejor reconocimiento económico hacia la profesión, porque a pesar de que se trata de una tarea muy valiosa para la sociedad está mal pagada y añade que al igual tiene que hacerle frente a la falta de insumos e infraestructura sanitaria “conforme cambiamos de gobierno, se implementan diversas políticas de salud y a veces se pierden unas para ganar otras pero siempre vamos a luchar por tener más en la salud; yo creo que a nivel nacional nos deberían dar un monto más alto en dinero para que se cubriera la salud de la población, estamos luchando para prepararnos con más especialidades y con posibilidades de desarrollarnos en el extranjero”.

A su consideración la enfermería está bien vista por la sociedad porque siguen confiando en las cuidadoras de la salud, que con todo y pandemia salieron adelante “me marcó para bien, yo veía que mi alrededor la gente moría, yo no tenía miedo por mí, sino exponer a mi familia, el año pasado teníamos un paciente con Tuberculosis Pulmonar, era muy apegado a mí, todos los días lo atendía, por el vaivén de las actividades salió de su consulta y yo no estaba, me tuve que retirar pero estuvo preguntando por mí, era un viernes y el lunes me dicen que había fallecido, me quede con una situación de insatisfacción, pero la familia me invitó a los rituales funerales y sentí que me despedí de él”.

Con este perfil que eligió dice que su trabajo es enriquecedor emocionalmente y aunque enfrenta varios desafíos diarios, seguirá llevando en alto la enseñanza que decidió tomar desde que veía el cariño y paciencia que tenía su madre cuando atendía a los suyos, convertida en una especie de cuidadora de la salud familiar.