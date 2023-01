Encuentro de Arquidiócesis Potosina y los periodistas

En representación del Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, el Vocero de la Arquidiócesis Potosina, Presbítero LCC Tomás Cruz Perales, recibió a los Representantes de los diversos medios de comunicación, donde los felicitó con motivo del “Día del Periodista”, que se celebró el pasado 24 de Enero, día de la festividad de San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia, Patrono de los Escritores, Periodistas y de la Familia Salesiana y que tenía como frase célebre: “Todo en la Iglesia es amor: Todo vive en el amor, por amor y para el amor”.

Y con motivo precisamente del Santo Patrono de los Periodistas, intercesor de los Comunicadores, a quien la Iglesia Católica Universal celebra anualmente, desde hace 100 años, la Arquidiócesis de San Luis Potosí, quiso reconocer la labor trascendente y de gran valía de los Representantes de los medios de comunicación, por lo que el Portavoz de la misma, agradeció su gran apoyo para difundir las noticias más relevantes de la Iglesia Católica Potosina, sus mensajes, sus opiniones, su sentir, sus preocupaciones y la alegría del Evangelio, de la que tanto habla el Papa Francisco.

MENSAJE DEL ARZOBISPO A LOS REPRESENTATES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Previo a la Rueda de Prensa que ofreciera el Padre Tomás Cruz Perales, se escuchó un audio con un emotivo mensaje de felicitación por parte del Arzobispo, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien primeramente se disculpó por no poder estar en este emotivo encuentro con la Prensa potosina, debido a sus labores pastorales y eclesiásticas que le imposibilitaron estar presente con los Periodistas, sin embargo, agradeció y reconoció sinceramente, la gran labor que ejercen los medios de comunicación para mantener informada a la sociedad de forma veraz y oportuna, y también por comunicar la verdad del acontecer potosino en las diversas secciones del medio que representan y cubriendo las diversas fuentes informativas que les corresponden.

“Muy estimados hermanos Periodistas, envío un saludo de paz y hermandad a cada uno de ustedes, su hermano Obispo agradece el testimonio, el empeño, el gusto de realizar sus carismas a través de esta gran y bella labor de transmitir realidades, la belleza, la armonía, la esperanza y unirnos a todos a través de los medios en los que laboran, me disculpo por no poder estar en San Luis Potosí con ustedes, pues como ustedes saben también me toca atender la Tesorería de la Conferencia del Episcopado Mexicano, estoy en la CDMX, y también el Organismo del Episcopado Mexicano que atiende la salud de los Sacerdotes en todo México, he tenido que estar en reuniones como empezaré una en un momento”.

“Me disculpo con ustedes por no poder celebrar con ustedes el Centenario de haberse proclamado a San Francisco de Sales como Patrono de todos los Periodistas. Agradezco a cada una(o) de ustedes; me gusta mucho verlos muy gustosos realizando su tarea con mucha entrega, amor, excelente disposición y buena voluntad, respetuosos unos con otros, respetando a la persona y a la encomienda del compañero”.

“Agradezco a todos los que en nuestras Redes Sociales de nuestra Iglesia Potosina, en el periódico católico Arquidiocesano “La Red”, Radio María, transmiten la belleza, la bondad, las realidades, la esperanza, transmiten el mundo que nos toca compartir como seres humanos. Que juntos logremos también poner en el centro de toda la persona, caminos que ayuden a su realización siempre mejor. Les aseguro mis oraciones, les aseguro mi aprecio, comprensión, gratitud y gran fraternidad, y espero que logren sus metas personales, sus metas profesionales, familiares y desde luego le deseo lo mejor al medio de comunicación al que ustedes representan, así como a sus Directivos, Jefes y equipo de Redacción que labora en pro de desempeñar una tarea informativa, que desde luego es gran compromiso social. Les envío mi bendición con sincera gratitud y aprecio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

MENSAJE DEL PORTAVOZ DE LA ARQUIDIÓCESIS POTOSINA

El Papa nos exhorta a seguir luchando por experimentar y expresar la verdad, a hablar con el corazón, en la verdad y en el amor, buscando esa unidad que tanta falta nos hace”

En su mensaje el Presbítero Tomás Cruz Perales, Portavoz de la Iglesia Católica Potosina, Rector del Santuario de San José y del Señor de los Trabajos y Director del Semanario Católico “La Red”, indicó: “El Papa Francisco nos dice en su carta apostólica dirigida a los Comunicadores Sociales, en el marco de la LVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebran desde el Papa Juan XXIII, nos da motivo para retomar este día y llevar a cabo este encuentro de la Iglesia con la Prensa.

“Es preciso comunicar con la verdad y en base al amor al prójimo, porque quien nos lea o nos escucha capta nuestra participación en las alegrías, miedos, esperanzas, adversidades y sufrimientos, lo que nos dice que el Comunicador Social requiere mucha sensibilidad y humanismo para transmitir las realidades actuales, es decir, el Periodista transmite su forma de pensar y de ser a través de lo que escribe, eso es innegable, al escribir y hablar también transmitimos nuestros sentimientos”.

“Sean fuentes locales, eclesiásticas, policiacas, deportes, etc., depende mucho del estado de ánimo que ustedes también comunican al escribir o hablar, manifiestan los diversos sentimientos del ser humano, por eso son transmisores de realidades actuales, por lo que el Papa Francisco nos invita a desarmar los ánimos, promoviendo el lenguaje de la paz. Yo sé que a veces hay que decir cosas incluso lastimosas, pero esto no quita que por encima de todos debemos promover la paz, que es un deber de todos los medios de comunicación y de todos sus representantes”.

“Una lengua suave quiebra hasta un hueso", dice el libro de los proverbios, hablar con el corazón es hoy muy necesario para promover la cultura de la paz, ahí donde hay guerra, para abrir senderos que permitan el diálogo y la reconciliación, ahí donde el odio y la enemistad causan estragos. En el dramático contexto del conflicto global que estamos viviendo, es urgente acabar con una comunicación hostil, es necesario vencer la costumbre de desacreditar rápidamente al adversario aplicándole epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, necesitamos comunicadores dispuestos a dialogar, comprometidos a favorecer un desarme integral, y que se esfuercen en desmantelar la psicosis bélica que se anida en nuestros corazones, como lo profetizaba el Papa Juan XXIII, en su encíclica “La Paz Verdadera” y apoyarse unos a otros en la confianza recíproca.

“Estamos viviendo en un país mucha polarización, no podemos permitir que sigan afianzándose un bando y otro, sino más bien necesitamos la unidad, y yo creo que en ese sentido todos tenemos una gran responsabilidad que asumir”.

“El Papa nos exhorta a seguir luchando por experimentar y expresar la verdad, como dice en su carta, hablar con el corazón, en la verdad y en el amor y esto ayudando a buscar esa unidad que tanta falta nos hace”. Concluyó el Portavoz de la Arquidiócesis Potosina”.