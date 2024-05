Cambios en la UASLP: 6 departamentos tienen nuevo titular

Se oficializaron diversos cambios que ya se venían anunciando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, éstos derivan a que ya eran necesarios para una mejor dinámica en la institución o porque los propios funcionarios así lo solicitaron, el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Zermeño Guerra asegura que este tipo de acciones son muy útiles.

Urenda Queletzú Navarro Sánchez quedó al frente de la Oficina del abogado general, en sustitución de Martín Joel González de Anda. Magdalena Beatriz González Vega se hará cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios; y Karla Francisca Pantoja Banda en la Contraloría General, Edgardo Ugalde Saldaña en la Dirección del Instituto de Física; Juan Antonio Reyes Agüero fue anunciado como encargado del Jardín Botánico El Izotal; y Claudia Nalleli Hernández Cerda como administradora del Edificio Central.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Yo no hago caso de las críticas para dirigir una institución de esta magnitud, y como yo siempre he pensado las renovaciones, son muy útiles por el bien de la institución, entonces no, no se está quitando por ninguna mal manejo, ni por nada al respecto, simple y sencillamente, yo creo que una persona que ya tiene tanto tiempo es por el bien de la institución. Es correcto hacer los cambios entre gente joven con nuevas ideas y para eso es esa es la razón”.

Al hacer este anuncio de manera oficial, también ratificó su postura de volver a hacer movimientos en diferentes áreas del órgano estudiantil y prefirió guardarse los nombres de las posibles enroques que se darán a conocer en los próximos meses “me voy a reservar también las áreas, este lo veremos en las próximas semanas obedece también a estos casos de las víctimas que no para que se dé una, pues no sé una mayor salida a todos estos casos. Te voy a decir una cosa, el señor abogado general me manifestó también otros deseos personales, creo que tenemos que tener una mayor coordinación entre lo que es Defensoría de Derechos Universitarios y la abogacía general porque pareciera ser que los casos se hacen eternos y lo que queremos es soluciones”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Sobre el fallo de la corte respecto al amparo que tenían interpuesto relativo a los ingresos autogenerados explicó que se envió una solicitud de controversia constitucional “la desechó la ministra, aparentemente considerando que la universidad era un ente dependiente del Gobierno del Estado como si nosotros tuviéramos dentro de la administración estatal y nosotros somos una institución autónoma, por eso ya se hizo una nueva aclaración a la Corte sobre esto”.

Insistió en que seguirán luchando “por eso yo quiero que quede muy claro la sociedad y voy a aprovechar a que quede claro para la sociedad, los recursos que recibe la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el 92 por ciento son federales son auditados por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, y estamos perfectamente transparentes con eso, los otros recursos son ingresos autogenerados que nuestra Constitución nuestra Estatuto Orgánico marca que deben de ser regulados por la Contraloría Interna y nosotros consideramos que el Instituto de fiscalización ahora antes de la Auditoría Superior no tiene derecho a intervenir en el uso de los recursos que no son dados por Gobierno del Estado eso es nuestro punto de vista a lo mejor estamos en un error, pero para eso hay leyes”.