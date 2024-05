Comerciantes informales, competencia desleal: Nuestro Centro

A nivel nacional, la informalidad ya representa el 70% de la economía, lo que da muestra del impacto que ésta tiene sobre la economía formal, señaló Alberto Narváez Arochi, ex presidente de la asociación Nuestro Centro.

El empresario indicó que como en cada día festivo, el 10 de mayo es aprovechado por los comerciantes informales para cambiar la mercancía que ofertan, con lo que hacen una competencia desleal contra quienes trabajan en la economía formal.

Alberto Narváez Arochi, ex presidente de la asociación Nuestro Centro en SLP / Foto: Luis Ricardo Solache

Lo anterior porque mientras el comercio establecido debe pagar impuestos, seguridad social, alza salarial, servicios de agua y luz, renta, entre otros conceptos, el informal al no pagar impuestos ni otras obligaciones laborales, puede ofertar sus productos a un precio más bajo.

Explicó que existen dos tipos de comercio en la vía pública, uno que es el ambulante que va de un lado a otro y por lo mismo no afecta al establecido, y otro que es el informal que se instala frente a los negocios formales y le impide el acceso a los clientes o genera otras afectaciones, y aclaró que el comercio formal no está en contra de este tipo de puestos, pero sí pide que haya orden para disminuir ese impacto negativo.





Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En ese sentido, indicó que actualmente no existe orden en el comercio informal, “cada quien hace prácticamente lo que quiere”, por lo que en estos días ya se observan puestos con venta de arreglos florales, ropa, zapatos, entre otros artículos propios del festejo del Día de las Madres, impactando así en las ventas de los comercios establecidos.

Narváez Arochi destacó que a nivel nacional, el 70% de la economía es informal y sólo el 30% es formal, “entonces si la carga de impuestos, etcétera, se carga a un 30% y a otro 70% lo dejas libre, ahí podemos ver el daño que causa a la economía formal la informalidad”, además señaló que quienes laboran en la informalidad son personas que no cuentan con Seguridad Social, prestaciones ni otros derechos laborales, “es gente que no podrá jubilarse que no tendrá pero a un retiro digno”.