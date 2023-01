"No hay delito qué perseguir", habla Cruz Perales en torno la bebé abandonada en Iglesia

La niña está en buenas condiciones de salud, es un signo de esperanza, dijo el Portavoz de la Iglesia Católica Potosina

"Sólo las autoridades pertinentes sabrán qué proceso o seguimiento darle al caso de la bebé que fue dejada en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el barrio de Tlaxcala".

"Gracias a Dios el joven papá que fue a dejar a la Bebé, habló antes con las Madres que ayudan en dicho recinto, pidiéndoles que fueran a buscar al Sacerdote para que le dieran su bendición, y cuando regresaron ya no estaba él, por lo que al ver a la bebé, de inmediato avisaron al Vicario parroquial, el Padre Luciano, quien bautizó a la recién nacida con el nombre de María de la Asunción, en honor a Nuestra Señora de la Asunción, por ser la Patrona titular del Templo Parroquial donde fue dejada la inocente".

"No podemos juzgar con simpleza a los Papás de la bebé, porque sus motivos tendrían para tomar esa penosa y triste decisión".

Así lo señaló el Vocero de la Arquidiócesis Potosina, Presbítero, LCC, Tomás Cruz Perales, quien enfatizó que no podemos juzgar a la ligera porque lo más seguro es que sean personas de muy bajos recursos económicos, y a veces la desesperación, nos nubla la mente y nos hace tomar este tipo de decisiones precipitadas que se salen de nuestro control, pues ellos sumidos en angustia de no poder asumir esa responsabilidad y de no tener la capacidad moral y económica para cuidarla, mantenerla y velar de ella, optaron por dejarla ahí, para que tuviera una mejor esperanza de vida. Esa circunstancia puede ser lo que orilló al joven a dejar a la bebé, pues puede ser verdaderamente desesperante vivir una situación así".

"No creo que haya delito qué perseguir, pero sólo las autoridades pertinentes sabrán a qué conlleve todo este proceso para que la bebé quede en buenas manos".

"Esperamos como Iglesia que la inocente quede en un lugar seguro, por su propio bienestar, en todos los aspectos".

"Tal vez incluso puedan las autoridades buscar a los Progenitores, y proponerles ayuda psicológica y económica para que recuperen a su hija, y si sea viable o no que la recuperen, porque la niña no fue dejada en un bote de basura o en un lote baldío, si analizamos bien, la dejó en el templo y pidió al Sacerdote, para que pronto acudieran a recogerla y darle protección, pero --repito-- creemos que lo hizo en un momento de suma desesperación, e inestabilidad emocional por no contar con recursos para sostenerla".

"Probablemente, sus papás pensaron que era lo mejor para su hija".

"La niña está en buenas condiciones de salud, y eso es un signo de esperanza; seguramente las instituciones, como el Sistema Estatal DIF puedan darle seguimiento a este caso para que la bebé quede en buenas manos".

Por último dijo el Sacerdote: "Hago un llamado a los Papás a cuidar de sus hijos y a recapacitar sobre la importancia que tiene la familia, que viéndola desde el Concilio Vaticano II, se nos exhorta a cuidarla, amarla, defenderla, protegerla y mantenerla siempre unida".

