En noviembre será la segunda Feria de la Proveeduría en SLP

Es importante que se integren más proveedores a la cadena de consumo de San Luis Potosí, porque muchos encargados de compras de empresas nacionales y extranjeras no conocen los productos y servicios que pueden adquirir en San Luis Potosí, destacó Gerardo Bocard Meraz, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

La Alianza Empresarial de San Luis Potosí llevará a cabo su segunda Feria de la Proveeduría denominada “San Luis Potosí: El Epicentro del Nearshoring y la Revolución en la Competitividad Industrial”, misma que se realizará el 14 y 15 de noviembre.

Al respecto, Bocard Meraz indicó que este tipo de eventos son importantes ya que permitirá que se integren más proveedores a la cadena de suministro local, pues muchas empresas nacionales e internacionales asentadas en San Luis, adquieren suministros en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México porque desconocen que también los pueden encontrar en San Luis Potosí.

Mencionó que por ejemplo, "en Canacintra tenemos diversos rubros: logística, metalmecánica, servicios profesionales, etcétera, pero hace falta integrarlos, que conozcan los compradores el potencial que tienen las empresas locales. En San Luis tenemos representantes de grandes empresas y los compradores no los conocen”.

Destacó que además de fortalecer la economía potosina al integrar a más empresas locales a la cadena de suministro, también hay un beneficio para los compradores, por ejemplo, al tener una reducción de costos por traslado y reducir también los tiempos de envío, por lo que hay que evidenciar los beneficios de la sustitución de las importaciones.

Agregó que de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí en la primera edición de la Feria de la Proveeduría se concretaron negocios entre empresas y proveedores por un monto de 10 millones de pesos y participaron 158 empresas, de las cuales, un 52 por ciento eran del rubro de servicios, 29 por ciento del sector industrial y 19 por ciento del comercial.

Bocard Meraz invitó a los agremiados de la Canacintra a participar en la Feria de la Proveeduría no solo con el interés de convertirse en proveedores de otras empresas, sino también de comprar, “ir con interés de buscar proveedores, a veces no pensamos que puedo encontrar quién me surta a mí también. La idea es que ganemos todos”.