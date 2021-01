El viacrucis de Pamela para encontrar una prueba Covid-19

Hay desabasto de pruebas Covid en San Luis Potosí, a Pamela le resultaron varios síntomas de esta enfermedad y acudió a su médico en el Hospital de la Salud, donde efectivamente le diagnosticaron coronavirus, sin embargo no le pudieron practicar la evaluación correspondiente porque no la tienen en abastecimiento, entonces recurrió al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y tampoco la halló.

Lo anterior ocurrió porque en el Hospital de la Salud, dice no hay en existencia pruebas para el SARS-COV-2, es así que comenzó su viacrucis. Al sentirse muy enferma, ha tenido que deambular de institución en institución, donde le han negado la prueba porque al parecer hay desabasto.

"Acudí al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que está en la diagonal, la clínica 45, y tampoco me hicieron la prueba porque no la tenían, aunque ambos médicos me diagnosticaron de posible Covid".

Al igual esta mujer adulta, comenta que le recetaron medicamentos específicos para la enfermedad, inclusive hasta es diferente, pero está alarmada al no poder encontrar un lugar donde le practiquen la prueba correspondiente y salir de dudas aunque dos médicos ya la evaluaron con este mal.

Ahora se encuentra reacia a referirse a la unidad Centinela ubicada en la Feria Nacional Potosina, FENAPO, porque piensa que ahí existe un contagio masivo y que muchos de los médicos y personal sanitario ha normalizado su trato y ya no atienden como deben a los pacientes, dejándolos a la venia de Dios.

Al final de todo este trajinar, se armó de valor y después de dos días que le dijeron que puede tener la enfermedad, le dieron una cita en la unidad Centinela de esta capital potosina, donde le dijeron que no le cobrarán ni un solo peso por practicarle el test y le tocará esperar impacientemente los resultados, así como a muchos que pasan por este mismo problema de salud.

