Tras cierre de albergue en Hospital Central, familiares de pacientes han tenido que "acampar"

El hospital Central "Dr Ignacio Morones Prieto", también está demostrando un rostro despiadado, en esta pandemia, sobre todo para quienes tienen que buscar atención médica, pues prefirieron cerrar el albergue que tiene esta institución y mandar a acampar a la calle a los familiares de pacientes que estaban acostumbrados a quedarse ahí.

Por condiciones de pobreza, porque no tienen adónde ir, para estar más cerca de sus enfermos, auxiliar al personal médico, se recibía a los familiares de los pacientes en el albergue ubicado al interior de este Centro Médico, sin embargo dejaron de hacerlo, motivados por los riesgos de la pandemia, esto provocó caos, desorden e insalubridad.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Ahora es común ver casas de campaña improvisadas, con cobijas desgarrada, sucias, malolientes e insalubres, ahí al ras de la calle en los alrededores del nosocomio donde puede decirse, no existe un orden y tampoco se les da una mano. Pedazos de cartón, cubetas, plásticos, todo les sirve para poder estar ahí, son una especie de hogares en miseria, muchos están haciendo la espera de sus enfermos, pues se sabe que provienen del interior del Estado o incluso de otras entidades de la República Mexicana.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

A la mayoría, los echaron en la calle para evitar que en el albergue del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", se propague el virus que nos tiene en jaque a todos, el covid; sin embargo, muchas de estas personas no tienen familia, ni recursos suficientes para buscar un mejor lugar donde quedarse, tienen que improvisar como pueden aún y cuando represente un problema para ellos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Viven y pernoctan ahí, se alimentan de lo que pueden, a veces comprando en el comercio informal, un ardiente jarro de café o atole, tamales rojos sin hebras de carne, o tacos de esos grasosos que aburren con el tiempo, pero que saben llenar las panzas y en otras ocasiones, recibiendo la caridad de las organizaciones no gubernamentales que aún siguen asistiendo ahí, a pesar de que también se encuentren en crisis, las manos caritativas de hombres y mujeres realizan las labores que no hace el gobierno, les llevan tortas, sándwiches, pan dulce y café, que son los alimentos más socorridos para ellos, pero también los ayudan a conseguir costosos medicamentos y equipamiento médico para quienes están recibiendo tratamiento y que no puede ser sufragados por el nosocomio.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El escenario de fin de año, fue que la gran mayoría recibió la Navidad y Año Nuevo en la desolada vía pública, y otros acompañándose, entre sí. No tuvieron regalos, sonrisas y mucho menos, pudieron tomar de la mano a quienes estaban en cama, y que requerían de un abrazo, una sonrisa, un aliento, una oración, un acompañamiento o sólo que les tocarán la mano.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Los familiares de pacientes enfermos mencionan que las autoridades del nosocomio, sólo les permiten accesar a vigilar a sus pacientes en muy pocas ocasiones, para evitar riesgos de contagio entre la comunidad enferma, sin embargo mencionan que su mensaje es contradictorio, porque ni siquiera los sanitizan cuando ingresan a sus instalaciones, los guardias de seguridad si mantienen cierto control pero no sanitario.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En la zona, hay una rotación constante, porque los dueños de las casas de campaña esperan a sus mujeres de maternidad o algunas otras enfermedades curables, sin embargo no se piensa en aquellos que tienen que pasar meses ahí, para cuidar a sus hijos que están siendo atendidos en el área de oncología.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Por las noches y mañanas, recrudece el escenario para estas personas, porque las bajas temperaturas, la falta de alimento y de servicios, es común que se observen, pero también se ven episodios donde la población potosina demuestra que es solidaria con el prójimo; a veces llega gente organizada a ofrecerles alimento y cobijo aún en medio de esta crisis sanitaria por coronavirus. Los de las escuelas elegantes que en estas fechas se conduelen de los que menos tienen.

Ninguna autoridad del sector salud, instancia social o del bienestar, acude a vigilar lo que está ocurriendo aún y cuando efectivamente pueden estar en riesgo de contraer no sólo Covid sino otro tipo de enfermedades como las socorridas infecciones respiratorias, estomacales, entre otras, sobre todo por el hacinamiento en que se desenvuelven y que ya se están acostumbrando a tener.

Te puedes interesar estas notas...