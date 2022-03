Diputada “entiende” renuncia de sus amigos pero seguirá en el PAN…por lo pronto

La diputada Liliana Flores Almazán aseguró que fue invitada a sumarse a las filas del partido Movimiento Ciudadano (MC), pero no aceptó y, por lo pronto, seguirá militando en el Partido Acción Nacional y perteneciendo a su Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado.

Tras la renuncia del senador Marco Gama y de la ex diputada federal Josefina Salazar a las filas panistas para emigrar a MC, “es entendible cuando no te sientes parte de una estructura o grupo político”, dijo.

La legisladora, que en múltiples ocasiones ha manifestado su inconformidad con el actual grupo político que maneja el PAN, expuso que no quiere calificar ni descalificar el desempeño de Verónica Rodríguez al frente del partido.

“Ella ha realizado algunas acciones por buscar la unidad, la respeto y hasta ahí; sigo en las filas del PAN, no sé si mañana –pudiera cambiar la situación-, me siento conforme con el trabajo realizado en el Poder Legislativo y no me quiero adelantar”. Añadió

Señaló que lamenta la renuncia de Marco Gama tras 15 años de militancia, “me duelen estas decisiones y la de Josefina Salazar, se que seguirán trabajando con sus mismos ideales, pero es entendible la decisión que tomaron”.

Negó que los motivos de emigrar a otro partido sean que no hay posibilidades de tener cargos importantes, “no lo veo así, más bien se trata de no sentirse parte de una estructura o de un grupo político”.