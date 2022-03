Definirán límites territoriales para mejorar servicios entre municipios

El Congreso del Estado analiza la iniciativa de Ley para la Definición de Límites Territoriales de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, para poner orden en la prestación de servicios básicos que son compartidos entre municipios y que en muchas ocasiones genera problemas en lugar de resolverlos.

En algunas zonas en conflicto limítrofe, muchas veces no se prestan ni siquiera servicios básicos, los habitantes no tienen claridad, por ejemplo, sobre sobre las oficinas recaudadoras en que deben tributar, no saben cuál es la autoridad competente que resolverá su problemática, o ante qué ayuntamiento deben acudir para solicitar permisos, licencias y autorizaciones, y esto sin duda afecta directamente los derechos y garantías de la ciudadanía.

La legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán señaló en la exposición de motivos que la Constitución Política de San Luis Potosí, dispone que es facultad del Congreso del Estado establecer los límites de los municipios y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, excepto cuando tengan un carácter contencioso, así como fijar y modificar la división territorial, administrativa y judicial de la entidad.

La Ley Orgánica del Municipio Libre, prevé el procedimiento para resolver diferencias y conflictos no contenciosos entre los mismos, sin embargo, no establece las bases técnico-normativas por las que el Congreso pueda atender adecuadamente y con la intervención de dependencias, entidades e instituciones especialistas en la materia, la necesidad de definir materialmente o modificar los límites territoriales de dos o más municipios en conflicto.

Esta iniciativa prevé los procedimientos para que los municipios que presenten conflictos derivados de la falta de precisión en sus demarcaciones, puedan acudir al Poder Legislativo a solucionarlos, a fin de lograr certeza sobre sus respectivas jurisdicciones y se hagan responsables de los servicios que les corresponde prestar a los habitantes de dichas zonas.

Este proyecto de nueva ley busca la creación del Sistema de Información Estadística de Delimitaciones y de Demarcaciones Territoriales de los Municipios del Estado, y será presidido por el titular de la Secretaría de Finanzas; el objetivo será capturar, almacenar, manipular, procesar, analizar y producir información, sobre los límites municipales del Estado y dependerá del ya existente Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de San Luis Potosí.

