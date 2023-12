Diciembre, mes “flojo” para el sector turístico potosino

Rafael Armendáriz Blázquez, presidente de Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de San Luis, señaló que para el cierre del año esperan una ocupación mínima del 48 por ciento, debido a la baja de presencia turística que emerge de la temporada decembrina.

Quien recordó que muchas de las personas que llegan al Estado de visita, se quedan en lo hogares de sus familiares, además de que la gran cantidad de usuarios que eligen a San Luis Potosí como un destino turístico el resto del año, prefieren ir a otras partes en diciembre.

“Como siempre lo he dicho, el mes de diciembre es un poco flojo para el estado de San Luis Potosí , Pue amucho del turismo que tenemos aquí proviene del sector automotriz y son usuarios que salen de vacaciones en esta temporada”.

Armendáriz Blazquez remarcó que en el mes de diciembre, las personas prefieren acudir de vacaciones a ciudades de climas más cálidos, como lo son las playas, por lo que difícilmente se ocupan las ciudades del centro del país.

“Sin embargo, esperamos que esta últimas semanas de diciembre lleguen turistas e incrementa aunque se aún porcentaje mínimo, la ocupación hotelera”.

Respecto a las festividades religiosas que enmarcan este mes, como lo es el Día de la Virgen de Guadalupe, Armendáriz Blázquez, que estas fechas no logran generan ocupación hotelera en San Luis Potosí, debido a que en el estado ha habido poco desarrollo dentro del turismo religioso.

Del cual remarcó que los turistas buscan mucho este tipo de prestaciones de servicios, que están relacionados sobretodo con el desarrollo del arte, la cultura, acontecimientos históricos, construcciones religiosas y un ambiente específico, que no se genera en esta ciudad, que tiene naturaleza en el desarrollo industrial.

“El turismo religioso no se ha desarrollado de manera profundo en San Luis Potosí, así que con estas festividades pues no se registró aumento de ocupación, sobretodo porque no es algo que se desarrolle en San Luis”.