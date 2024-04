Desabasto de agua en escuelas, un riesgo sanitario: SEER

El Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, tuvo que suspender las clases solo en un plantel de preescolar en el municipio de Ciudad Valles debido a la escasez del vital líquido que se recrudeció durante esta semana y que propició que las autoridades educativas tuvieran que mandar a casa a la comunidad estudiantil.

La información anterior fue confirmada por el director general del SEER, Crisógono Sánchez Lara, quién refirió que se tuvo que tomar dicha medida debido a que no había agua en la cisterna del plantel y tampoco había posibilidad de adquirirla, motivo por el cual regresaron a los niños a sus domicilios.

El funcionario estatal sostuvo que, por instrucciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se ha referido que los directores de las escuelas por ningún motivo deben de pensar en suspender labores, sin embargo, en casos como este tipo, tienen que tomar decisiones para la gestoría del vital líquido.

“Tienen que hacer labor de gestoría, en su momento, primero tocando puertas a la Sociedad de Padres de Familia para el abastecimiento de líquido hablo del agua, luego con la autoridad municipal”.

Se ha dicho que el Río Valles está con cinco centímetros de agua, por lo que refirió que como autoridades educativas estarán hablando con el organismo operador del agua Dapas, para ver qué tipo de acciones pueden llevarse a cabo en conjunto.

“Tendríamos que ir viendo, pues ahí ya sería con las autoridades educativas, las autoridades municipales de cómo se tienen que resolver el abasto, y en ese sentido tomar la determinación de dónde podría canalizarse. Lo más importante para nosotros son las escuelas e independientemente de las llamadas dependencias que hay en el municipio vean de qué manera pueden resolver y eso pues ya le tocaría directamente a la autoridad municipal, no, el de a lo mejor el descargar nuevos pozos, no sé o el de jalar agua de los ríos que sí llevan un buen caudal de corriente, no sé”.

Aunque hay investigadores que afirman que ya hemos llegado al día cero en relación al agua, a su consideración no hemos llegado a ese momento “todavía no hemos llegado a ese grado ni en la propia ciudad aquí no claro, nosotros aquí hablando directamente para no abastecemos a nivel de la compra de las pipas de agua potable como ya los hogares, pues ya lo estamos haciendo también. Definitivamente nos están surtiendo a través de la red general”.

Apunta que de dar las clases en escuelas sin agua colocaría a los niños en riesgo a una contaminación “y lo que más tenemos que cuidar por indicaciones primero es la salud de los niños, segundo seguirá siendo la salud de los menores, el buen estado de ellos”.

Con la experiencia que guarda de décadas refiere que este fenómeno del estiaje que se está viviendo en el estado y que está afectando obviamente a todos se ha recrudecido a las épocas anteriores.

“Yo creo que ahora como que se ha reconocido un poco hasta el día de hoy, digo yo te lo digo, no como educador a la mejor te lo digo como gente de campo, como ranchero de la Huasteca Potosina, hemos sentido más fuerte en esta temporada la cuestión del estiaje, hace mucha falta porque ya las presas ya no tienen agua o si tienen están un porcentaje muy bajo y ya las norias están completamente agotadas”.