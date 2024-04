Crisis por sequía: suspenden suministro de agua para riego en Valles

El problema de sequía es crítico en el estado, pues por ejemplo, 33 municipios presentan sequía excepcional, 20 de ellos en la Huasteca, acostumbrados al abasto de aguas superficiales y que no cuentan con un “Plan B” para suministrar agua potable a la población., reprochó Joel Félix Díaz, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El funcionario federal indicó que otros 13 municipios en sequía excepcional están en la Zona Media; mencionó que en el caso de la Huasteca, los ayuntamientos están acostumbrados a abastecer agua potable de fuentes superficiales; es decir ríos y presas, que son los primeros afectados cuando se tiene una sequía tan prolongada como la de estos últimos años, incluso en Tamasopo han desaparecido manantiales.

Esto significa que no hay pozos para utilizar un programa de abasto mediante pipas, y en las viviendas no hay aljibes para almacenar agua, algunos inclusive carecen de tinaco. Lamentó que a pesar de que ya son varios meses de sequía –se contempla desde 2019 la disminución de acciones de lluvias-, los ayuntamientos no han implementado preventivas, “ha habido excesiva confianza en el agua superficial”.

Por ejemplo, Ciudad Valles se limita a pedirle a la Conagua que le suspenda el riego a los agricultores, pero no ha tomado otras medidas; en este municipio el río bajó a un nivel preocupante, la estación Santa Rosa marcó 14 centímetros hace unos días, y la estación Micos 16 centímetros, y se requiere un nivel de al menos 30 centímetros para que el organismo operador de agua pueda extraer el líquido para llevar a los hogares. Como referencia, el río Valles ha registrado hasta 5,40 metros en su mejor momento.

Debido a ello este domingo se aplicó la suspensión total del servicio a los agricultores; Sin embargo, todavía no se recupera el afluente, y agregó que el pronóstico de lluvias es poco talentoso, para abril se prevé que las lluvias serán un 15% por debajo del promedio histórico, para mayo podría tenerse un 10% mayor al promedio, pero para junio se espera un 20% menos del promedio.

Señaló que el Ayuntamiento de Ciudad Valles acaba de presentar los estudios para perforar pozos, pero su autorización llevará tiempo, además de que reiteró el problema de que las casas no cuentan con almacenes de agua, por lo que la situación será crítica para sus más de 200 mil habitantes si el río se seca por completo.