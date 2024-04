Sequía en la Huasteca: piden resolverla "sin criminalizar a nadie"

La sequía que agobia a diversas zonas de la huasteca potosina, no es responsabilidad de los productores de caña a quienes no se les debe criminalizar, sino a una situación natural por la falta prolongada de lluvias y otros factores como la quema de pastizales para generar espacios que sirven para la siembra.

La presidenta de la comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría afirmó lo anterior y dijo que los tres ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal, deben abordar el problema para encontrar soluciones lo antes posible.

La suspensión de clases en planteles educativos por falta de agua en Ciudad Valles y la sequía en ríos y cascadas, es consecuencia de que no ha llovido en más de un año, como ha ocurrido en otros estados, “es algo muy lamentable, es un tema que a todos nos duele y nos lastima”.

“En Ciudad Valles y otras regiones de la zona huasteca vivimos de la caña, el ganado y el turismo y por eso es muy lamentable lo que estamos viviendo; he sido testigo de que en la sierra de Aquismón, se queman los terrenos para crear parcelas sin la autorización de autoridades ejidales o comunales”.

Añadió que es necesario hacer un llamado a todos los sectores involucrados para crear un frente común y no buscar culpables, “solo criticamos cuando lo vivimos, no hacemos consciencia de cuidar el agua del planeta, la siembra de árboles no debe ser temporal sino permanente”.

La diputada Cepeda Echavarría expuso que “no se trata de criminalizar a los cañeros, que representan el 70 por ciento de la producción en la zona huasteca, mucha gente depende de esa actividad no solo los empresarios sino los habitantes que ahí trabajan, por eso no hay que politizar sino ser todos aliados”.