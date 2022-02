Denuncia Canirac lentitud en autorización de permisos municipales

Pese a que se prometió que los trámites municipales serían mucho más ágiles, todavía sigue habiendo lentitud en la autorización de algunos permisos, como el uso de suelo, lo cual ha provocado que muchos restaurantes sean sancionados por autoridades del mismo municipio, incluso les han retirado algunas licencias, porque no cuentan con los documentos completos para operar.

Denunció lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien lamentó que, desde que el plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano empezó a tener vigencia, en abril del año pasado, hubo muchos lugares que ya no se les autorizó el poder operar, porque no tenían vigentes ciertos documentos; algunos de ellos eran negocios que tenían 10 años establecidos y estaban siendo sancionados por el municipio debido a ello.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ante ello, la Canirac llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de la Capital, de que se les daría un plazo para actualizar todos sus documentos, y a cambio el municipio no los multaría; no obstante, dijo, a pesar de que el alcalde, Enrique Galindo Ceballos, giró instrucciones a las direcciones municipales correspondientes, “pareciera que estas fueron ignoradas”, porque a los restauranteros les siguen “atorando” todos los trámites.

“Hablamos con el alcalde para ver qué sucedería con esas inversiones, si las iban a estar siempre multando o si las iban a quitar después de tantos años de estar trabajando. Estamos entre la espada y la pared, porque una autoridad no te da los permisos que necesitas, y en consecuencia vienen otras y te multan”, expresó.

Kasis Chevaile señaló que la Dirección de Desarrollo Urbano es una de las que se encargaría de dar seguimiento a la situación; de hecho, a finales del año pasado la Canirac presentó al municipio 12 casos de restaurantes en específico que estaban teniendo complicaciones para operar, pero a la fecha no han tenido respuesta continua ni contundente por parte del titular Benjamín Alba.

“De los 12 casos apenas nos han liberado uno, pero ya hay a quienes les suspendieron la licencia de venta de alcohol por no tener la licencia de funcionamiento, y no la tienen porque no les dan el permiso de uso de suelo. No entiendo por qué demoran tanto, hay restaurantes que se encuentran dentro de plazas comerciales y les tardan hasta 25 días en decirles si les dan el permiso o no, más a parte lo que se demoran en dárselos. Perdón que lo diga, pero todo esto me huele a corrupción”, apuntó.

