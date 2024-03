Cuaresma ya no afecta el consumo en restaurantes potosinos: Canirac

El tema de la Cuaresma ya no se refleja como antes en los restaurantes, "antes un restaurante de carnes no vendía nada y el de mariscos estaba a reventar, hoy no, hoy los dos están vendiendo", señaló Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Si bien el pasado 14 de febrero dio inicio la Cuaresma en la religión católica, Kasis Chevaile señaló que a pesar de que aún hay personas que conservan este hábito, en general "ya es irrelevante el tema de la Cuaresma, no es algo que hoy lo tengan en mente", esto en el caso específico de la abstinencia en el consumo de carnes rojas.

Mencionó que incluso el tema del ayuno que antes se consideraba obligatorio, ha dejado de realizarse, y por parte de la Iglesia se pone más énfasis en que el Viernes Santo sea "día de guardar", por lo que la Cuaresma ya no impacta en el consumo de carnes en los restaurantes.

Si bien esta temporada se mantiene un mayor interés por consumir productos como cocteles, ceviche, pescados y mariscos en general, y esto genera un alza en la afluencia de comensales en los restaurantes de este giro, insistió en que ya no es como antes.

Kasis Chevaile también se refirió al tema de los costos, y destacó que en los productos del mar están más controlados, pues aunque tienen incrementos, no ocurre en la misma proporción que en las carnes rojas o productos agrícolas.

Y es que señaló que por ejemplo, la cebolla que es un producto básico en muchas preparaciones, pasó de 16 a 73 pesos el kilo en un par de meses, y aunque actualmente ya disminuyó a 37 pesos el kilo, sigue siendo alto.

Por otro lado, la carne de res ha tenido una inflación de más del 70%, lo cual atribuyó a la sequía, ya que al no tener dónde pastar, se tiene que adquirir alimento industrializado para la engorda de los animales; el marisco también sube de precio, "pero no en esas proporciones".