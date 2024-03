PRI celebra 95 aniversario de la mano de los jóvenes

El Partido Revolucionario Institucional celebra los 95 años vivo, fuerte y sólido de la mano de los jóvenes con los que vamos a participar en una elección histórica y en la que vamos a ganar, señaló el dirigente nacional de la Red Jóvenes por México Carlos Gutiérrez Mancilla.

Indicó que este evento es la muestra de que a este sector de la población le interesa lo que pasa en este país y en este Estado. “Es el momento de demostrar de qué estamos hechos los jóvenes y de qué estamos hechos los priistas. Las generaciones anteriores han luchado por sus derechos y ahora nos toca a nosotros defender la democracia”, añadió.

PRI

“Tenemos la oportunidad de darle a México y a los hijos de nuestros hijos, un mejor presente y un mejor futuro… Somos un gran país y los de enfrente quisieran hacerlo parecer como que está pequeño, pero pequeña es su visión y su corazón por México”, mencionó.

Por su parte la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI Sara Rocha Medina, invitó a los jóvenes a defender con su voto la democracia de este país porque está de por medio la libertad de las futuras generaciones ante la amenaza del gobierno que quiere un cambio de régimen democrático a una dictadura.

Manifestó que a esta generación de jóvenes no les tocó salir a las calles con libertad y andar de parranda con tranquilidad, situación que ahora por la inseguridad no es posible. “Necesitamos recuperar el país porque la inseguridad que hoy se vive no sólo los involucra a ustedes sino también puede afectar a las próximas generaciones”.

PRI

“En cinco años este gobierno acabo con la salud, con el campo, con las carreteras, con el desarrollo, con las artes, el deporte, la seguridad y el progreso en perjuicio de muchos jóvenes que merecen tener un país mejor”, añadió.

En tanto el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, dijo que hoy se cuenta con un partido más dinámico y se le está volviendo a dar vida al PRI con la participación entusiasta de muchos jóvenes.

Afirmó que las juventudes del PRI van a dar la batalla y van a sacar la casta en los próximos retos que tenemos como instituto político. Manifestó que el PRI es un partido político que está a la vanguardia porque da la oportunidad a los jóvenes de participar en la política e impulsa el relevo generacional.

PRI

Por su parte el dirigente estatal de la Red Alexis Pérez Guerrero, manifestó que hay un despertar en las conciencias de los jóvenes por participar en la política y añadió que desde este organización los van ayudar a crecer en la política y los vamos a pulir “porque vamos a fortalecer al PRI desde las juventudes”.

Mencionó que es importante la apertura y el apoyo que están dando a los jóvenes el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, la dirigente estatal Sara Rocha Medina, el dirigente nacional de la Red Carlos Gutiérrez Mancilla y el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

En este evento tomaron protesta el Dirigente de la Red de la Capital del Estado Edgar Donaldo Zumaya y su Secretaria Sandra Jimena Salinas, así como Marina Reséndiz de Tamuín, Víctor Melchor de Mexquitic, Martha Gloria Rubio de Charcas, José Daniel Hervert de Tanquián, Mauricio Espinoza Galván de Soledad, Mariam Hernández de Matehuala, Anahí Ventura de Santa María del Río y Yahir Rosales de Cedral.