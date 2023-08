Cuáles son los requisitos para trabajar siendo menor de edad

Incursionar al campo laboral desde temprana edad, por el motivo que sea, es una forma de demostrar tu desarrollo de personalidad, pero, ¿Cuál es la edad mínima para trabajar? ¿Cómo puedo acceder a un trabajo? ¿Necesito el permiso de mis padres? ¿Tengo que avisarle a alguna institución?, son muchas las preguntas que surgen al momento de comenzar una etapa laboral a tan temprana edad, pero aquí resolveremos esas dudas.

Primero, tienes que saber que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 22, dice que solo los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios, es decir, si tienes dieciséis años, de lo contrario, si quieres trabajar y tienes quince años, deberás contar con la autorización de tus padres, tutores o algún representante legal.

Si eres menor de 15 años, no podrás trabajar fuera de círculo familiar aunque cuentes con el permiso de tus padres, pues está prohibido por la misma Ley. También tendrán que considerar que no se trate de un trabajo de alto riesgo, pues en este no tipo de trabajos no pueden participar menores de 18 años.

Asimismo en el Título Quinto Bis, de la Ley Federal del Trabajo, menciona los aspectos relacionados con las condiciones en las que pueden laborar las y los menores de edad, así como sus derechos respecto a las horas laboradas, que no deben exceder de seis horas diarias, días de descanso, vacaciones y las obligaciones de los patrones que contraten menores de edad.

¿Cómo es el formato de autorización de padres para el trabajo de menores?

Este documento lo puedes solicitar a la Dirección de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, el que deberá contener algunos datos importantes como:

Nombre del padre, madre o tutor

Nombre del adolescente (nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC)

Tipo de actividad que desempeñará

Centro de trabajo en el que laborará

Ubicación del centro de trabajo

Nombre del empleador (nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC)

Domicilio del adolescente

Duración de la jornada

Forma de pago y día de pago

Nivel de estudios

El documento deberá estar firmado por los padres

Si todavía tienes dudas respecto al trabajo de las y lo menores de edad aquí te dejamos las recomendaciones de la STPS, en la que podrás consultar a más detalle los aspectos que ya informamos: https://slp.gob.mx/stps/pdf/Carta%20de%20derechos%20jovenes.pdf

Además, puedes acudir a esa institución pública, ubicada en Manuel J. Clouthier 263-a Local Z-05, Plaza Tangamanga, Fracc. Tangamanga, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78260, en la cual deberán de otorgarte la orientación necesaria para que tanto tú como menor de edad y tus padres conozcan los derechos, obligaciones y requisitos para que incursiones en el campo laboral.