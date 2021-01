Crear conciencia pero sin sanciones sobre uso de cubrebocas: Paola Arreola

En pleno semáforo rojo por la contingencia sanitaria que ocasiona el Covid-19, hay personas que siguen sin utilizar el cubre bocas por ello, mas que aplicar sanciones lo que se requiere es crear conciencia del alto riesgo que ocasiona esta actitud, aseguró la diputada Paola Arreola Nieto.

En los recorridos que realiza por Soledad de Graciano Sánchez, dijo, ha podido constatar que las medidas preventivas no son acatadas por muchas personas, por ello el incremento en los casos y las complicaciones que están teniendo las autoridades para dar respuesta al alto índice de casos.

Indicó que es necesario que la ciudadanía tome una mayor conciencia sobre la enfermedad y fortalezca las medidas preventivas, ya que se ha visto que se siguen presentando casos de personas que no utilizan el cubrebocas, por lo que más que una situación restrictiva, se requiere tomar conciencia de los riesgos que existen en cuanto al incremento en contagios.

“Ante esta decisión que entremos en semáforo rojo tenemos que poner de nuestra parte, tanto el Gobierno como la ciudadanía en general, me he dado cuenta en los recorridos en Soledad que hay muchas situaciones complicadas que muchas personas no ubican la necesidad o urgencia de utilizar cubrebocas, padecemos la falta de agua potable para contar con la higiene, el lavado de manos y mantener la casa limpia”.

Indicó que también es importante que los gobiernos, en la medida de las posibilidades, busquen alternativas para impulsar la economía y la generación de empleos, y otorgar algunos apoyos para las personas que se encuentran en una situación vulnerable.

Puntualizó que “tenemos falta de empleos y hay una situación económica muy difícil, y vemos que algunas dependencias están buscando generar apoyos para las empresas de San Luis Potosí, como es el área de servicios como los restaurantes que representa un ingreso importante para las familias potosinas”.

