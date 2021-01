Médicos de farmacias deben ser considerados en vacunación contra Covid-19

Desafortunadamente las autoridades sanitarias se han olvidado de los médicos que atienden en los consultorios farmacéuticos, pues estos no fueron considerados para recibir la vacuna contra el Covid-19 en esta primera fase de vacunación, siendo que también corren riesgo de contagio, pues ya se han detectado varios casos positivos en este tipo de lugares.

Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de farmacias de la Canaco-Servytur, señaló que después de los hospitales, clínicas y laboratorios, las farmacias y sus consultorios médicos también son un sector que corre gran riesgo de contagio al coronavirus, pues mucha gente enferma o que tuvo contacto o alguien enfermo acude a estos lugares a una revisión o a comprar medicamentos.

Reveló que, por los menos entre 15 y 20 casos positivos a Covid-19 han sido detectados por médicos de consultorios farmacéuticos, pues mucha gente que presenta síntomas relacionados a la enfermedad, prefiere acudir primero a este tipo de instancias antes de ir a un hospital.

“Muchas veces cuando la gente se siente mal, va primero con un médico de este tipo, y ya el médico lo que hace es canalizarlo a algún laboratorio para que le hagan la prueba, y una vez que ya les confirman que da positivo a Covid-19, pues los mandan a un hospital para que se les dé seguimiento. Pero la verdad es que todos los médicos de farmacias están en el mismo riesgo de contagio que un médico de hospital”, expresó.

Si bien, dijo, desde que inició la pandemia, el sector farmacéutico ha seguido todas las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud, y han colocado canceles de plástico para delimitar el espacio con los clientes, señaléticas para marcar la sana distancia, además del uso de gel antibacterial y cubrebocas, entre otras.

No obstante, los médicos de las farmacias deben seguir protocolos sanitarios más estrictos, pues no les pueden negar las consultas a los pacientes, y ellos tienen que atender en general a las personas que llegan, tengan o no síntomas de Covid-19.