Senador potosino pide la renuncia de Lopez-Gatell

El senador potosino por el partido Acción Nacional (PAN), Francisco Xavier Salazar Sáenz, pidió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante el inminente fracaso del manejo de la pandemia en México que ha dejado resultados lamentables que nos ponen en el “medallero de la muerte”.

“Es evidente que este señor se tiene que ir ante los resultados; es un desastre el manejo de la pandemia y lo tenemos que decir con toda claridad, esto es una negligencia”, aseveró.

En rueda de prensa vía Zoom, Salazar Sáenz lamentó que México está a punto de entrar al “medallero de los fallecidos” por Covid-19 a nivel mundial, “estaremos en el tercer lugar después de Estados Unidos y de Brasil, ya estamos a punto de rebasar a la India, al día de hoy ya rebasó los 150 mil muertos”.

Explicó que en el caso de la India se tienen 153 mil muertos por la pandemia, 3 mil más que México, pero con “una pequeña diferencia”, en México hay 130 millones de habitantes, y en la India son mil 326 millones, es decir tienen 10 veces más que los mexicanos.

“Ya estamos a punto de superarlos en número de fallecimientos, y la india es un país con muchísimas deficiencias, una variedad de ciudades, sin embargo, nosotros estamos a punto de alcanzarlos y llegar a la “medalla de bronce”, resaltó.

Ironizó al decir que México cuenta con una “medalla de oro”, una medalla terrible, en el número de fallecidos en relación al número de contagios y por número de habitantes. “En otros países tienen muchos más contagios, pero no se han muerto, desgraciadamente en ese terreno también estamos muy mal”, indicó.

El senador panista acotó que las cifras oficiales, de acuerdo con los expertos, deben multiplicarse por dos o por tres, ya que no se tienen registros exactos de muertos por Covid-19, a muchos no se les hace la prueba, porque no existen pruebas.

