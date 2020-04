Covid-19, la piñata más pedida; todos quieren apalearla

El “Peje”, “Trump” y hasta el mismísimo “Covid-19”, son algunos de los coloridos personajes que el señor Marco Antonio Ramírez Martínez, ha creado con sus propias manos, al darle forma al papel , cartón y engrudo que utiliza para elaborar éstas originales piñatas.

Un pasillo entero de vistosas figuras que emulan a grandes personalidades de la política, cine y televisión , dan la bienvenida a todo aquella clientela que visita la “Fabrica de piñatas” de Marco Antonio, quien desde hace más de diez años se dedica al noble oficio de la piñatería.

“Fabrica de piñatas” de Marco Antonio / Alejandra Ruiz

Marco se inició en el mundo de la cartonería, al estudiar Teatro en la Capital potosina, donde aprendió las técnicas básicas de este gran arte popular elaborando máscaras con papel y cartón. Posteriormente se dio la oportunidad de emprender un negocio, en el cual utilizaría todas estas herramientas empleadas para modelar papel periódico, donde su imaginario le ayudaría a consolidar lo que es hoy su negocio de piñatas.

Bailarina exótica / Alejandra Ruiz

Sobre su mesa de trabajo y con brocha en mano, Marco compartió para El Sol de San Luis su historia, “Después de un tiempo de estar estudiando, me surgió la necesidad de tener un negocio propio y que no requiriera de mucha inversión. Poco a poco fui elaborando y vendiendo algunas piñatas lo cual me gustó mucho, pero aún más me agradó el hecho de que me pidieran personajes poco comunes”.

Hombre malvavisco de los cazafantasmas / Alejandra Ruiz

Son muchas las celebridades que me han tocado mimetizar en una piñata, indicó el señor Ramírez, donde además agregó entre risas que “Creo que han habido varios personajes que he hecho. Depende de lo que esté de moda. Me han solicitado realizar a Miley Cyrus desnuda, al “Negro de whats app”, el “Teniente harina”, y hoy día el “Covid 19” es el más pedido y el que más ha divertido a la gente porque creo que muchos le quieren dar de palos”.

Parodia del Covid-19 / Alejandra Ruiz

Pero para el señor Ramírez, no solo le es gratificante poder darle vida a estas singulares personalidades a través del cartón, sino también, las gratas experiencias que le ha dejado su oficio, “Este trabajo me ha dado grandes experiencias y muchas cosas. Comenzando en que es un negocio muy noble que me ha permitido conocer gente linda, y me ha dado la satisfacción de vivir de lo que me gusta”, manifestó.

*DECIR ADIÓS A LAS TÉCNICAS ANCESTRALES*

Anteriormente la piñata “original” se realizaba con una olla de barro a la que se le aplicaba papel y cartón, misma que se adornaba con papel de china de colores; su llegada a México data del siglo XVII y su creación tuvo relación con la evangelización de los pueblos indígenas mexicanos.

El famoso "negro de whatsapp" / Alejandra Ruiz

Después de los años su proceso de elaboración se fue modificando, así como también su uso, poniendo de manifiesto la creatividad de los piñateros, quienes actualmente crean gran variedad de figuras que hacen referencia a grandes celebridades o personajes que brotan de su entera imaginación.

Piñatas para los gamers de la casa, un control de X-Box / Alejandra Ruiz

Tal es el caso de la “Fábrica de piñatas” donde el señor Marco, nos explicó su proceso de elaboración, “Las elaboro con la técnica tradicional del papel maché, y así voy moldeando el personaje que me solicitan. Ahora ya no se utiliza la olla de barro, todo es elaborado con papel y cartón, engrudo o resistol”. Después de darle forma, se le agregan algunos detalles, para más tarde pintarlo y ponerle los toques finales. Una piñata sencilla de tamaño promedio ( 80cm), de cualquier tipo de forma, tiene un costo aproximado de 280 pesos, pero pueden llegar a costar los 600 pesos o más , según el grado de complejidad que requiera el crearla.

*LOS RETOS DE LA CREATIVIDAD*

El trabajo de la piñatería es tan compleja, como el arte mismo. Crear desde cero una pieza hecha de cartón no es nada fácil. Las manos de Marco Antonio, se han vuelto la herramienta más indispensable para su piñateria, labor que le permite sacar adelante a toda su familia.

Presidente Andrés Manuel López Obrador / Alejandra Ruiz

“De mi familia solo yo me dedico a la elaboración de piñatas. Sin embargo, sí he requerido la ayuda de algunas personas para ciertas cosas y ciertos pedidos. Por ejemplo, hay quienes me solicitan que les haga escenografía especial para usar en obras de teatro, festivales y campañas, donde he realizado hasta cabezas de dragón, estatuas de dos metros y arboles tamaño real”, agregó Marco..

Presidente de EU, Donald Trump / Alejandra Ruiz

Las vicisitudes como todo negocio son variopintas, pero ahora en estos momentos difíciles que se viven debido a la crisis sanitaria que aqueja al país y la entidad, no han sido motivo para que Marco deje de seguir trabajando, “ Como todos, tenemos que seguir buscando la forma de salir adelante. Es un tiempo complicado, pero es momento para ser creativos y en general apoyarnos entre todos”.

Covid-19, listo para ser "apaleado" / Alejandra Ruiz

“La fábrica de piñatas”, es un sitio en el que se crean momentos de gran diversión y felicidad, ya sea para compartir entre amigos , o en familia a puertas cerradas en sus hogares, no importa, una piñata que se rompe no solo derrama dulces para la alegría de los más pequeños, sino que también desborda la convivencia sana y amena entre muchas personas.