Traileros, preocupados por mensajes de odio

Preocupación y miedo, es lo que viven los conductores de trailers y carga pesada en la carretera. Con la llegada de la fase tres ocasionada por la contingencia sanitaria que ha provocado el Covid-19, pondrán en marcha ahora más que nunca los cuidados necesarios para salvaguardar su integridad, no solo por el problema sanitario que enfrentan, sino también porque lastimosamente tendrán que afrontar el rechazo de la gente perteneciente a comunidades o entronques de la Carr. 57, quienes en más de una ocasión han manifestado su disgusto por la entrada de transportes pesados, señalándolos como una “fuente de contagio”.

“No venta al transporte pesado, Covid-19”, “Camionero no vengas a casa nos traerás la enfermedad”, son algunos de los letreros que se pueden encontrar en la Carretera 57 SLP-Querétaro. Traileros y choferes, manifestaron encontrarse decepcionados y temerosos por estas muestras de repudio, y al mismo tiempo sus familiares expresaron descontento por estas crueles acciones, como Blanca Aguirre quien es esposa de un conductor de trailer, quien señaló que “Gente ignorante con ellos se mueve todo y sin ellos no habría ni que comer. Sin traileros no podría la economía seguir. Dios bendiga a todos estos señores que arriesgan su vida en la carretera, incluido mi señor esposo. Todos en casa preocupados y con el “jesús en la boca” pidiendo su regreso sano a casa”.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Local Ante la pandemia, sobreviven con el trueque

También no se hicieron esperar las expresiones de enojo, “¿y cómo no estarlo?” indicó Raúl López, conductor de un camión de doble caja, quien se dice molesto por estas manifestaciones de odio, “Que poca madre. La Gente que no valora el esfuerzo y trabajo de nosotros los traileros y mis compañeros . Por ellos tenemos todo lo indispensable en las tiendas y supermercados. Ellos sufren desvelos, cansancios por llegar a tiempo con sus cargas. A veces hasta los matan para robarlos y aun así no les reconocen su gran labor”.

La comunidad de transportes exhorta a la población a dejar de reproducir este tipo de mensajes, que incluso pueden llegar hasta el linchamiento, “Cuando les envíen ayuda ya sea médica, o despensas, porque lo más seguro es que ustedes sean beneficiarios, piensen sabiamente quién les traslada este apoyo, no sean malagradecidos. Nosotros también queremos estar con la familia, pero aquí estamos trabajando y desarrollando una actividad esencial en beneficio de toda la población”, puntualizaron.

Por último expusieron que esta fase tres no solo trajo consigo el desasosiego, sino que muestra el terrible comportamiento del ser humano, que en momentos de crisis sanitaria, por increíble que parezca, deciden evidenciar su carencia de empatía por los demás.