Tatuaje estratégico para salvar la vida

Ante la incertidumbre que ocasiona el contagio por Covid-19, y el miedo que produce el inminente colapso de los centros de salud, algunas personas de la capital de San Luis Potosí, han optado por tatuar sobre su piel el nombre de algunas de sus enfermedades crónicas, degenerativas, tipo de sangre y títulos de medicamentos a los que son alérgicos, para que en caso de caer en algún nosocomio y si se encontrasen en una situación que les impidiese tener conocimiento de lo que sucede, el personal médico pueda tener a su alcance esta información esencial al momento de atenderles.





Con frases como “Implante de, alérgica a, padezco de”, inician las oraciones de los tatuajes que personas con afecciones médicas como la diabetes, hipertensión, epilepsia, lupus, entre otras, buscan proteger su integridad en caso de caer en un hospital y no poder brindar esta información tan esencial para su cuidado médico.

Este fue uno de los motivos que orilló a Emanuel Sandoval, a realizarse este tipo de tatuaje, “La imagen dice el padecimiento con el que convivo y tipo de sangre. Dicho tatoo me lo hice después de una hipoglucemia (desmayo) que tuve y que el paramédico de la Cruz Roja me robara mis pertenencias y me dejara inconsciente en un camellón, esto me sucedió en Tijuana. Ahora con lo de la epidemia del Coronavirus, se ha vuelto más que necesario tener este tipo de información al alcance, sobre todo para quienes padecemos alguna enfermedad”.

También para Willibaldo Ibarguengoitia este tipo de tatuaje le pareció oportuno, pues padece diabetes tipo dos, y refiere que esta enfermedad en ocasiones le produce náuseas, mareos, somnolencia, temblores y hasta desmayos. “Ahora más que nunca debemos cuidarnos, tomamos nuestras medidas sanitarias y cuidados médicos necesarios , pero nunca está demás tener este tipo de información a la mano, más ahora que si se acude a un hospital posiblemente vayamos solos, o nos trasladen sin alguna compañía que pueda referir nuestra información médica”.

A la misma acción han recurrido personas que como Daniel Alba, desean proporcionar información médica rápida en caso de una complicación de salud que no les dé la oportunidad de brindar su antecedente clínico. Daniel, quien cuenta con uno de los tipos más raros de sangre, AB negativo, decidió tatuarse esta información en su muñeca izquierda. En propias palabras mencionó que a raíz de un severo accidente y al enfrentarse al problema de donación de sangre, tomó la determinación de hacer visible con tinta sobre su piel su RH, por el temor de caer hoy en el hospital y que por falta de tiempo e información no consigan a los donadores necesarios que pudieran ayudarle a salvarle la vida ante una complicación clínica como el Covid 19, además insistió en que “tengo el tipo de sangre más raro, el AB-, sólo lo tiene el 0.6% de la población, o 1 de cada 67 personas, por eso me lo tatué”.

Estudios de tatuaje como “Pink Tattoo”, mencionaron que este estilo de tatuajes se han venido solicitando desde hace ya bastante tiempo, “No es algo nuevo, pero, las peticiones de este tipo de trabajo sí han incrementado. Las personas tienen miedo de que debido a la contingencia no se les atienda oportunamente en los hospitales, sobre todo aquellas que tienen más de un factor de riesgo ante la pandemia y contagio por Covid-19. Afortunadamente, muchos de nuestros clientes acudieron a cita antes de el llamado a “Quedarse en casa”, y hoy ya cuentan con su información médica en un tatuaje”.

Hoy en día el mundo del tatuaje se ha ido diversificando y van quedando atrás, los complejos y prejuicios que antes le significaba a la sociedad este tipo de intervención corporal. Hoy los tatuajes dan pauta a nuevos horizontes, que no sólo pueden ser benéficos para quienes deciden plasmar sobre su piel imágenes con profundo significado, sino también que puedan proporcionar alguna referencia que ayude en un futuro a la persona quien lo porta.





Sin embargo, la visión médica no se puede dejar de lado, para el Dr. Clínico General , José Luis López, esta manera de disponer este tipo de información al personal médico puede resultar beneficioso, aunque con algunos riesgos, “a riesgos me refiero a que pacientes que padecen de diabetes tipo 1 y 2, al realizarse alguna modificación corpórea como el tatuaje, puede ocasionarles alguna susceptibilidad a infecciones, no obstante, si se va a un lugar adecuado, debidamente desinfectado y ponen en práctica los cuidados necesarios, pueden sin duda llevarlo a cabo.

Esta forma de brindar información médica sobre los pacientes que se atienden, sobre todo en urgencias, se ha utilizado desde hace ya varios años. La única diferencia es que las personas que acudían a consulta o se encontraban graves en una sala de emergencias, portaban una placa metálica con sus padecimientos y tipo de sangre grabados en la misma, es de sorprender, como las formas de informar se han transformado a través de los años, pero su objetivo sigue permanente. ¿Es beneficioso en cuanto a la celeridad de la información?, sí, pero también ningún técnico en hemoterapia se fiará en un tatuaje,- esto referente al tipo de sangre-; lo más ético y profesional que se puede hacer es elaborar los estudios necesarios para proveer al paciente de la atención médica oportuna” señaló.

De igual forma en estos momentos de contingencia sanitaria, se entiende que la población quiera prever cualquier situación, más si son personas con alguna enfermedad grave y que en estos tiempos de crisis sanitaria se encuentren más vulnerables, por ello el Dr. López agregó que “se agradece la iniciativa, que será muy oportuna para atenderles lo más pronto posible si llegaran a caer de manera urgente a un hospital, más ahora que se viven tiempos complicados ocasionados por la pandemia SARS Coronavirus 2 ”.