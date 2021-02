Comercios buscan ser más creativos para sobrevivir al Covid-19

La pandemia ha obligado a todos los comerciantes a ser más creativos en sus negocios, e implementar nuevas formas de vender para seguirse sosteniendo, sobre todo ahora que nos encontramos en un semáforo rojo de máximo riesgo de contagio, y que se han estado aplicando restricciones en los horarios.

Así lo manifestó la presidenta de la asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, quien comentó que, si bien, el reducir la capacidad operativa de sus negocios sí les ha traído afectaciones económicas, pero eso les ha hecho abrirse a otras opciones, como vender a través de plataformas digitales, de redes sociales, páginas de internet, vía telefónica, etc., y no sólo conformarse con las ventas que tenían de manera física en sus establecimientos.

“Esto nos ha llevado a ser más creativos, hay quienes sin ser restaurantes ofrecen servicio a domicilio y llevan los productos a sus clientes hasta sus casas. Esas son algunas de las opciones que se han estado implementando, para algunos ha funcionado muy bien y el anunciarse en las redes sociales”, expresó.

Por otro lado, aunque no específico en qué porcentaje han bajado las ventas, debido a las restricciones sanitarias en este semáforo rojo, afirmó que sí ha habido una disminución, la cual varía dependiendo del giro del negocio. Dijo que hay productos y servicios que son necesarios para el consumo básico, alimentos y medicamentos, y hay otros no son tan esenciales que no se requiere de estarlos comprando a diario, como la joyería, el calzado y la ropa, etc.

En ese sentido, apuntó que todos los comerciantes han hecho un gran sacrificio al aceptar y respaldar las medidas sanitarias implementadas, pero lamentablemente hay a quienes ya se les terminaron sus ahorros, y están empezando a recortar gastos y personal de sus negocios, pues no esperaban que la pandemia se fuera a prolongar tanto y eso agravara su situación económica.

“Ha habido despidos, todos estamos recortando nuestros gastos, y esto ha sido muy prolongado, no esperábamos que esta situación fuera tan larga y tan grave”, añadió.

