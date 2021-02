Preocupa a agencias de viajes cancelación de vacaciones de Semana Santa

El sector de agencias de viajes se encuentra muy preocupado que este año las vacaciones de Semana Santa sean canceladas nuevamente, pues en estos momentos sus ventas registran una caída del 80 por ciento, y las cotizaciones en este momento están totalmente detenidas, pues nuevamente hay incertidumbre para poder viajar, dadas las condiciones sanitarias.

Señaló los anterior Rocío Macías Calvo, presidenta de la sección especializada de Agencias de Viajes de la Canaco-Servytur, quien indicó que, por más que las agencias potosinas se esforzaron por mantener sus negocios de pie durante el 2020, al menos ocho sí quebraron totalmente, y hubo algunas otras que ya no pudieron seguir manteniendo su local abierto, por lo que migraron totalmente a trabajar por medio de internet y vía telefónica.

“Esperamos que ya no haya más cierres, porque sí es una situación muy difícil para nosotros, realmente no estamos teniendo ventas, todas las agencias hemos estados buscando otros medios para poder subsistir, porque como tal ganancias de lo que trabajábamos y de los que vivíamos como agencias de viajes, no lo estamos teniendo lamentablemente”, expresó.

Detalló que de las agencias que siguen operando, sólo lo hacen a un 20 por ciento de su capacidad, pues gran parte de los viajes programados para el año pasado y para estos primeros meses de 2021 fueron cancelados o reprogramados, debido al temor por el Covid-19. De los pocos viajes que se han podido realizar han sido principalmente a Puerto Vallarta, aunque han sido muchas restricciones las que se han estado aplicando.

“Nuevamente estamos en stand-by, las ventas disminuyeron a lo que teníamos en meses del año pasado, la poca gente que ha viajado es porque ya tenían el paquete totalmente pagado y porque a los lugares donde iban no estaban en semáforo rojo, pero pararon las llamadas para preguntar información. Estamos preocupados, no queremos que nos pase lo del año pasado”, añadió.